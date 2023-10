COUPE DU MONDE. Malgré des débuts décevants, pourquoi doit-on regarder le duel Japon / Argentine ?

Seconds ex aequo de la poule D derrière l'Angleterre, le Japon et l'Argentine jouent leur qualification ce dimanche.

Toujours dans la course aux quarts de finale

Après avoir réalisé des prestations moyennes face à des adversaires à leur portée (Chili, Samoa), les Pumas sont obligés de battre les Japonais pour accéder à un quart de finale contre le Pays de Galles.

Une aubaine pour les coéquipiers de Nicolas Sanchez, titulaire face au Chili pour sa 100e sélection sous le maillot argentin.

Contrairement à la France, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande, l'Afrique du Sud ou encore l'Ecosse, l'Argentine est dans un tableau plutôt favorable.

Ce démarrage de mondial compliqué, avec une défaite face à l'Angleterre, ne les élimine pas directement et pourrait être oublié en cas de qualification pour les quarts. Ils pourraient même rêver d'une demi-finale, en cas de victoire face aux Gallois (qui ont cependant fait bonne impression en battant les Fidjis et en écrasant l'Australie).

Un début de mondial poussif

Du côté du jeu, on en attendait beaucoup plus des Argentins et des Japonais. Les joueurs Sud-Américains ont proposé un niveau assez faible, loin de celui de la Coupe du Monde 2015.

Ils n'ont pas réussi à enchaîner les temps de jeu, à l'image de la rencontre face au Chili, où le salut est passé par les avants et la différence de puissance et d'organisation (notamment sur les mauls).

Un constat similaire pour les Japonais, qui n'ont pas proposé un jeu plaisant. Les hommes du sélectionneur Jamie Joseph sont loin de leurs performances de la dernière Coupe du Monde à domicile (qualification en quart de finale avec une victoire face à l'Ecosse et l'Irlande).

Les belles envolées avec les lignes arrières et les transmissions de balles rapides se sont transformées en un jeu plutôt brouillon, avec beaucoup de fautes de main.

Même s'ils seront favoris ce dimanche, les Pumas de Michael Cheika redoute cette rencontre :

''Le Japon est une belle équipe. Ils étaient en phases finales en 2019 et nous non. Nous allons nous préparer pour un grand match ce week-end.''