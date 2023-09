RUGBY. COUPE DU MONDE. Gros coup dur pour les Fidji, qui perdent leur ouvreur sur blessure

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les Fidji. À 2 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde (et à 4 jours du match face au Pays de Galles), la fédération fidjienne de rugby a annoncé le forfait pour l'intégralité de la compétition de l'ouvreur Caleb Muntz.



À 23 ans, le joueur des Fijian Drua manquera donc le rendez-vous le plus important de l'année, lui qui s'était installé comme le titulaire au poste cet été.



Un énorme coup dur pour celui-ci, mais aussi pour les Fidji, qui perdent là leur maître à jouer.



D'ailleurs, Muntz avait réalisé d'excellentes performances lors de la préparation, que ce soit face aux Samoa, à la France, ou bien sûr contre l'Angleterre.

INJURY UPDATE.

Caleb Muntz ruled out of the Rugby World Cup.

Read: https://t.co/RAkDLY7c24 pic.twitter.com/Nzck9w0tqf