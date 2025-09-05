Coupe du monde. Des cadres, du muscle, du vécu : voici la compo du XV de France face à l’Afrique du Sud
Pas question de gérer. Le XV de France féminin vise la première place, et ça se voit : les leaders sont de retour face à l’Afrique du Sud. Crédit image : Screenshot Youtube
Qualifiées, les Bleues n’envoient pourtant pas une équipe bis face à l’Afrique du Sud. Le staff aligne les cadres : place à l’expérience pour viser la première place du groupe.

Qualifiées pour les quarts de finale après deux victoires, les Bleues abordent leur troisième match de poule contre l’Afrique du Sud avec un objectif clair : terminer en tête du groupe.

Ce dimanche 7 septembre à 17h45, au Franklin’s Garden de Northampton, les Tricolores devront s’imposer pour valider cette première place, face à une équipe sud-africaine réputée pour son impact physique.

Le retour des cadres

Après avoir fait tourner contre le Brésil, le staff tricolore change de braquet. Plusieurs cadres font leur retour, à commencer par Manaé Feleu, capitaine du jour en deuxième ligne aux côtés de Madoussou Fall-Raclot.

Le message est limpide : il s'agit d’un match musclé avant les phases finales. L’expérience et le leadership priment.

Devant, le cinq de devant conserve une belle stabilité, avec Bernadou, Gérin et Brosseau. Une première ligne solide pour répondre au défi en mêlée. Derrière, la troisième ligne Escudero–Champon–Berthoumieu s’annonce mobile, rugueuse et complémentaire. Un trio calibré pour affronter les Bokkies.

Une ligne de trois-quarts entre continuité et réajustements

À l’arrière, Emilie Boulard enchaîne, preuve de la confiance du staff. Joanna Grisez revient à l’aile, tandis que Marine Ménager glisse côté gauche à la place de la jeune Arbey. Au centre, la paire Vernier–Konde reste inchangée, logique tant leur complémentarité saute aux yeux.

À la charnière, aucun changement : le duo Queyroi–Bourdon Sansus poursuit son travail de fond. Un attelage rodé, essentiel pour donner le tempo. Une compo qui en dit long sur l’ambition des Bleues : pas question de lever le pied.

