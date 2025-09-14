Coupe du monde. ''Bravo mais…'', entre euphorie et inquiétudes, ce que les supporters ont pensé de FRA-IRL
Les Bleues ont arraché leur qualif’ au forceps face à l’Irlande. Les supporters, entre admiration et critiques, n’ont pas manqué de réagir. Crédit image : Screenshot TF1
Stress, frissons, cris de joie : les supporters du XV de France ont tout vécu lors du quart de finale contre l’Irlande. Entre soulagement et inquiétudes pour la suite, leurs réactions en disent long.

Honnêtement, on ne s'attendait pas à un match aussi compliqué face à l'Irlande. Certes, le XV du Trèfle n'avait pas volé sa place en quart. Mais au vu des performances françaises jusqu'ici, on se disait que les Bleues avaient les moyens de dominer cet adversaire.Coupe du monde. Tempête, indiscipline et délivrance : la qualification à l'arrachée de la FranceCoupe du monde. Tempête, indiscipline et délivrance : la qualification à l'arrachée de la FranceMais celui-ci a presque joué la partition parfaite. Utilisant le vent à son compte en première période pour laisser les Françaises dans leur camp. Lesquelles ont eu énormément à trouver du rythme et de l'avancée.

Sur les réseaux sociaux, cette rencontre, marquée par de très grosses séquences défensives dans des moments clés, a donné des sueurs froides aux supporters. Jusqu'à la délivrance. 

En espérant que le temps sera plus favorable au prochain tour, il faudra cependant élever le niveau de jeu. On peut imaginer qu'il aura moins de pression en demi-finale. Car il aura beaucoup plus à gagner qu'à perdre.

C'est avec le mental que les Françaises ont décroché leur qualification. Mais face à un adversaire encore plus coriace, cela ne pourrait pas suffire. Surtout si l'Angleterre se dresse sur le chemin de la France.

Les Tricolores seront particulièrement attendues devant par des Anglaises surpuissantes si elles se qualifient aux dépens de l'Écosse. Le match de préparation perdu doit servir de repères aux Bleues tout comme la très courte défaite 43-42 lors du Tournoi des 6 Nations.

Ce quart de finale sera également très riche d'enseignements. Et si les points à corriger semblent nombreux, comme la discipline, il y a aussi eu des satisfactions. Le coaching, avec la très bonne entrée en jeu de Manon Bigot, a pesé sur le résultat final. Il faut certes savourer mais rapidement se pencher sur la demi-finale car la compétition n'est pas encore terminée.

