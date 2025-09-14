Coupe du monde. ''Bravo mais…'', entre euphorie et inquiétudes, ce que les supporters ont pensé de FRA-IRL

Stress, frissons, cris de joie : les supporters du XV de France ont tout vécu lors du quart de finale contre l’Irlande. Entre soulagement et inquiétudes pour la suite, leurs réactions en disent long.

Honnêtement, on ne s'attendait pas à un match aussi compliqué face à l'Irlande. Certes, le XV du Trèfle n'avait pas volé sa place en quart. Mais au vu des performances françaises jusqu'ici, on se disait que les Bleues avaient les moyens de dominer cet adversaire. Coupe du monde. Tempête, indiscipline et délivrance : la qualification à l'arrachée de la FranceMais celui-ci a presque joué la partition parfaite. Utilisant le vent à son compte en première période pour laisser les Françaises dans leur camp. Lesquelles ont eu énormément à trouver du rythme et de l'avancée.

On a pris cher sur cette mi-temps contre le vent avec 2 essais et 2 cartons mais avec seulement 13 points de retard et une dernière séquence héroïque à plus de 40 phases de jeu, je reste confiant, ça va le faire avec l'appui du vent 🙏#FRAIRL #XVdeFrance #RWC2025 — catourneovale (@catourneovale) September 14, 2025

Sur les réseaux sociaux, cette rencontre, marquée par de très grosses séquences défensives dans des moments clés, a donné des sueurs froides aux supporters. Jusqu'à la délivrance.

🇫🇷 Les Bleues sont en demi-finale mais ce fut très compliqué 😳

Elles ont été longtemps malmenées par l'Irlande et très indisciplinées mais finissent par s'extirper du piège irlandais 18-13 grâce à cet essai de Joanna Grisez 🙏#FRAIRL #XVdeFrance #RWC2025pic.twitter.com/DuKt1nJRff — catourneovale (@catourneovale) September 14, 2025

Ouiiii !!!

Une remontada, quelques minutes stressantes de fin de match, mais c’est direction demi finale pour les Bleues 💪🏼

Bravo les filles ! #RWC2025 #XVdeFrance #sportaufeminin https://t.co/y7idnIUxe1 — 🚴🏻‍♀️Véronique Juramy (@veronique_jur) September 14, 2025

En espérant que le temps sera plus favorable au prochain tour, il faudra cependant élever le niveau de jeu. On peut imaginer qu'il aura moins de pression en demi-finale. Car il aura beaucoup plus à gagner qu'à perdre.

Bravo les filles. Bien sur l'état d'esprit, mais ça va être compliqué face aux (certainement) Anglaises qui me semblent davantage puissantes et qui se trouvent dans le jeu. Rien à perdre en demi, allez les Bleues — Ludovic Demathieu (@LudovicDemathie) September 14, 2025

Bon on est content mais on a quand même pris une leçon tactique... — Christophe G. (@CristoGrd) September 14, 2025

Il va falloir revoir les stratégies si on ne veut pas prendre une rouste par les Anglaises si elles se qualifient — Jérôme (@jeromederemaux) September 14, 2025

Quel victoire Difficile, mais finalement ce sont les meilleurs victoire !!



Dans la difficultée, bravo les filles, bravo les bleues !!



Ont tremblés jusqu'au bout !!

😎😎👍😏 — Romu4400 (@romuald4400) September 14, 2025

C'est avec le mental que les Françaises ont décroché leur qualification. Mais face à un adversaire encore plus coriace, cela ne pourrait pas suffire. Surtout si l'Angleterre se dresse sur le chemin de la France.

Les Tricolores seront particulièrement attendues devant par des Anglaises surpuissantes si elles se qualifient aux dépens de l'Écosse. Le match de préparation perdu doit servir de repères aux Bleues tout comme la très courte défaite 43-42 lors du Tournoi des 6 Nations.

très contente mais va falloir qu’on se réveille parce qu’une première mi-temps comme ça contre les Anglaises nous coutera le match et je pèse mes mots ! — malou (@maellecsmr) September 14, 2025

Ce quart de finale sera également très riche d'enseignements. Et si les points à corriger semblent nombreux, comme la discipline, il y a aussi eu des satisfactions. Le coaching, avec la très bonne entrée en jeu de Manon Bigot, a pesé sur le résultat final. Il faut certes savourer mais rapidement se pencher sur la demi-finale car la compétition n'est pas encore terminée.