COUPE DU MONDE. Big Ben, Dupont... Voici notre Top 5 des petits chouchous du public !

Chaque Coupe du monde à son lot de chouchous, et pour cette édition 2023, beaucoup de joueurs sont adorés du public. Voici les cinq principaux !

Comment commencer ce classement sans citer monsieur Big Ben Tameifuna ? Le pilier des Tonga est certainement un des joueurs les plus appréciés sur la planète ovalie ! Avec ses airs de gros nounours, Tameifuna a conquis le cœur des supporters français depuis maintenant bien des saisons. Joueur de l'UBB depuis désormais trois ans, ce grand gaillard (1m88, 150kg) est arrivé en France il y a huit an, et a joué pour le Racing 92 à 107 reprises.

L'année dernière, le joueur d'origine néo-zélandaise a été aperçu plusieurs fois avec des supporters bordelais, en train de fêter la victoire de ses coéquipiers. En plus d'être une personnalité attachante, Ben Tamiefuna est aussi un sacré joueur, et figure dans l'équipe type de plusieurs rédactions pour cette quatrième journée de compétition. Il est d'ailleurs le capitaine de son pays.

Le plus français des Italiens est sûrement un des joueurs préférés du public pour cette Coupe du monde 2023. Le joueur du Stade Toulousain avait été le chouchou d'Ernest-Wallon la saison dernière, devançant même un certain Antoine Dupont à l'applaudimètre. Rebelote cette année avec le Mondial, où ce dernier a fini en tête de l'exercice lors du match Nouvelle-Zélande / Italie. Avec sa tête d'ange et son sourire charmeur, le style de Capuozzo ne laisse personne indifférent. Ses sorties médiatiques sont toujours maîtrisées, pleines de bonne humeur et de joies. Enfin, sur le terrain, inutile de rappeler que ce jeune joueur est un diamant brut, un talent pur qui excelle une fois de plus lors de chaque rencontre. Face aux Bleus, il sera un des principaux dangers.

Antoine Dupont

C'est certainement la plus grosse star de cette Coupe du monde, et également le porte-drapeau de l'équipe de France ! Monsieur Antoine Dupont a dépassé le statut de simple joueur de rugby ces dernières années, et la tendance, s'est amplifiée lors des mois qui ont précédé le Mondial. Le capitaine des Bleus a conquis le public par son talent d'abord, et a convaincu chaque spécialiste qui voit en lui le meilleur joueur du monde, encore !

Au-delà de ses performances tout bonnement exceptionnelles, le public s'est attaché à sa personnalité plutôt réservée, un brin timide et surtout fier de ses origines et de ses valeurs. Au travers des divers reportages, la cote de Dupont n'a cessé d'augmenter, au point de faire de sa blessure une affaire d'État, ou presque. Pour son retour en quart de finale (nous l'espérons), une ovation devrait être scandée dès l'échauffement, soyez en sûr.

C'est un des visages les moins connus de notre classement, et pourtant, l'arrière de la Géorgie a son lot de supporters ! Une fois de plus, ce jeune joueur est un habitué des pelouses françaises et du Top 14, car il évolue au LOU depuis déjà deux saisons. Âgé tout juste de 21 ans, Davit Niniashvili est un surdoué de ce sport, un "crack" comme on les appelle. Sa popularité ? Il se l'est faite lui-même, grâce à ses actions de classes mondiales, sa belle gueule et son combo mulet/moustache des années 90. En sélection, ce dernier est un véritable cadre et fait admirer ses talents lors de chaque sortie, s'improvisant même buteur face aux Fidji. C'est une réelle pépite, qu'il faudra suivre de près dans les prochaines années.

Si le grand public ne connaît pas parfaitement l'équipe championne du monde en titre des Springboks, un nom revient pourtant plus que les autres, Cheslin Kolbe. Le petit prince sud-africain a été pendant quatre saisons la sensation du Top 14 avec le Stade Toulousain ! Ensuite à Toulon, Kolbe a continué d'écrire son histoire en France, en rouge et noir toujours. Le Top 14 le regrettera peut-être, lui qui a signé en faveur d'une franchise japonaise. Néanmoins, pour le joueur de 29 ans, ce Mondial en France est comme à la maison, et lors de chacune de ses prises de balles face à l'Écosse et l'Irlande, le public réagissait. À la fin des matchs, qui est-ce qui rentre au vestiaire le dernier ? Kolbe évidemment, qui n'en finit plus de faire des photos avec les supporters français. Le champion du monde 2019 est encore un des meilleurs ailiers du monde, il a également conservé sa place de titulaire et devrait donc affronter la France en quart de finale. Cette rencontre aura donc un goût particulier pour Cheslin Kolbe.

