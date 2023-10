RUGBY. Coupe du monde. Face à des Latins blessés, le XV de France s'attend à un match ''très très difficile''

Le XV de France retrouve l'Italie vendredi dans la Coupe du monde. Un ultime match de poules éliminatoire pour les Bleus comme pour les Italiens.

Le XV de France retrouve l'Italie vendredi à Lyon dans la cadre de la 5e journée de la Coupe du monde. Un ultime match de poules éliminatoire pour les Bleus comme pour les Italiens. D'un côté comme de l'autre, on s'est préparé avec beaucoup de sérieux. Bien que les Transalpins aient pris la foudre face aux All Blacks la semaine passée, les protégés de Fabien Galthié ne sous-estiment pas du tout leurs futurs adversaires. Au contraire : "On a bien analysé le match de février dernier et on a vu ce qu'on pouvait faire mieux", confie Charles Ollivon en conférence de presse. Pour rappel, les Tricolores avaient eu toutes les peines du monde à battre l'Italie en ouverture du Tournoi.

Si le contexte est très différent, l'adversaire n'en reste pas moins extrêmement motivé à l'idée de battre la France. "On ne s'est pas attardé sur leur match contre les Blacks parce qu'on est certains qu'ils vont mettre un autre niveau d'engagement." L'entame de la rencontre sera décisive. Si les Bleus parviennent à imposer leur rythme et à marquer rapidement, le spectre de la fessée reçue par la Nouvelle-Zélande pourrait resurgir côté italien. "Il faudra être consistant sur ce début de match et sérieux tout au long des 80 minutes parce qu'on est certains que ça va taper fort." RUGBY. Coupe du Monde. L'Italie avec Capuozzo à l'arrière et Garbisi au centre face au XV de FranceCes deux équipes se connaissent très bien. Et Fabien Galthié sait pertinemment qu'ils ont été touchés dans leur orgueil. "C'est une équipe qui est blessée. Ce sont des Latins, donc on s'attend à une réaction très très forte de leur part." Le technicien n'hésite pas à dire que ce sera l'un des plus gros obstacles à franchir pour le XV de France. "Ils ont tout à gagner tandis que les Bleus ont tout à perdre. On s'attend à un match très très difficile", confie le sélectionneur ce mercredi en marge de l'annonce de la composition.

La question est désormais de savoir si les Français auront ce qu'il faut pour se le rendre plus facile. Bien que privée de Dupont ou encore Marchand, l'équipe de France pourra compter sur tous ses autres cadres. Des joueurs comme Ollivon et Alldritt seront bien présents pour mener le groupe vers la victoire. Les Bleus sont passés en mode phase finale. Et c'est ce pourquoi ils s'entraînent depuis des mois voire des années. C'est le moment qu'ils attendaient tous. "On passe aux choses sérieuses", avance Maxime Lucu. RUGBY. Coupe du monde. ''Ils vont prendre 150 points en deux matchs'', Moscato promet l'enfer à l'Italie face au XV de FranceSi on peut s'attendre à voir un autre visage de la part de la Squadra, on peut aussi s'attendre à voir un XV de France bien plus conquérant face à cet adversaire que lors du Tournoi. Danty de rappeler que les Bleus affrontent souvent l'Italie en ouverture du 6 Nations (2021, 2022 et 2023, NDLR.) : "C'est toujours un peu plus délicat que lorsqu'on est en pleine compétition". Il y a toujours beaucoup de tension autour de ces matchs. Et la rencontre de vendredi ne devrait pas déroger à la règle.

Aura-t-on droit à une partie aussi débridée que la semaine dernière lors de Nouvelle-Zélande/Italie ? À entendre le staff et les joueurs tricolores, ce serait surprenant de voir la France approcher de la barre des 100 points. Cependant, les Bleus ont pour objectif de faire un match du calibre de celui des Blacks dans le réalisme et l'engagement. "C'est certainement un exemple de ce qu'il faut faire, notamment les 20 premières minutes, annonce Maxime Lucu. Ils ont eu quatre lancements de jeu et ils ont marqué quatre fois." COUPE DU MONDE. 5 raisons pour lesquelles l’Italie peut battre le XV de France !

Propres et disciplinés, les Néo-Zélandais ont placé la barre très haut et envoyé un message à la concurrence. "On a forcément pris ce match-là comme exemple. Mais être pragmatique, réaliste et discipliné, c'est ce qu'on veut être à chaque match." Or, les Bleus ont parfois du mal à limiter les pénalités face aux Italiens. Ce sera certainement l'un des objectifs de cette partie en vue des quarts. "Il faudra être parfait pour mettre à mal l'Italie". Entre excitation et pression, il tarde aux Bleus de jouer ce match et les prochains.