COUPE DU MONDE. Anthony Jelonch, le ''SUD-AF'' dont le XV de France aura bien besoin face aux Springboks

Anthony Jelonch devrait enchaîner en 6 face aux Springboks avec le XV de France à la Coupe du monde. Une évidence, tant il est notre Sud-Africain à nous…

Cette semaine et une fois encore, vers qui tous les regards sont tournés ? Indices : il est musclé, guérit plus vite que les humains, est souvent considéré comme le meilleur du monde à son poste et vient d’un petit village qu’il dut quitter pour exporter ses talents vers la grande ville alentour. Superman ? Presque… Antoine Dupont.

Il faut dire que l’enjeu est de dimension nationale ; c’est d'ici aux prochaines 48h qu’une décision devrait être prise pour savoir si le capitaine tricolore mènera les Bleus en quart de finale face aux champions du monde en titre. Ce n’est pas rien, pas p’tite dame…

À l'heure d'écrire ces lignes, il semble que l'accord des médecins et la détermination sans faille de l'enfant de Castelnau-Magnoac nous laissent imaginer une issue positive. Casqué ou pas, masqué ou pas, à 100% ou pas, Dupont jouera ce match coûte que coûte. Il s'est d'ailleurs entraîné avec les titulaires ce lundi. Il en a décidé ainsi.

Jelonch, l'homme qui coupait du bois

Reste qu’à cinq jours d’affronter les Springboks et leur équipe la plus épaisse de la planète, un autre paramètre a de quoi attirer les yeux. On ne vous parlera pas là du manque de densité de la 2ᵉ ligne tricolore, que le staff tricolore pourrait être tenté d’amenuiser en titularisant Romain Taofifenua (135kg), mais plutôt du retour en forme d’Anthony Jelonch. Après deux matchs à se remettre en jambes pour son retour de blessure, six mois seulement après son opération du genou, le Gersois est monté en régime face à l’Italie. Fabien Galthié disait qu’il avait besoin d’enchaîner et comme souvent, le sélectionneur tricolore ne s’est pas trompé.

Jelonch l’a prouvé en réalisant un 10/11 au plaquage face aux Transalpins, en étant un point d’ancrage régulier pour fixer le premier rideau azzuri et en réalisant 3 passes après contact, meilleur total de la soirée. Surtout, et c’est ce que les chiffres ne disent pas, le flanker de 27 ans a découpé du gibier à tour de bras. Au total, on notera au moins quatre timbres ou plaquages offensifs dans ce match. Sur 11 interventions, donc : en clair, 1 fois sur 3, "Antho" a cintré les types en face. Et c’est en cela qu’il semble peu à peu retrouver ses standards d’avant blessure.

VIDEO. XV de France. Anthony Jelonch a activé le mode machine avec l'espoir de vivre la coupe du mondeEn cela aussi qu’il devrait s’assurer une place de titulaire en numéro 6, et laisser François Cros sur le banc. Eh oui, le casqué de 29 ans a beau être le monsieur propre des Bleus, cette cisaille qui ne déçoit jamais, il n’a pas cette capacité à dominer les collisions comme le fait son compère du Stade Toulousain. Jelonch, lui, a la rudesse d’un Gersois (ou d’un Sud-Africain, c’est selon) dans les gênes et cette faculté à impacter ses adversaires. Et donc d’inverser la pression.

Une donnée prépondérante à ce niveau-là, d’autant plus face aux Springboks d’Etzebeth, Kolisi, Du Toit, Wiese ou De Allende, pour ne citer qu’eux. Ça tombe bien, une indiscrétion de vestiaire raconte qu’Antho raffole du chocolat…