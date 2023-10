COUPE DU MONDE. All Black / Afrique du Sud, les meilleurs ennemis du rugby mondial ?

Dans le paysage du rugby mondial, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sont souvent amenés à s'affronter. En finale du Mondial, ces deux géants se disputent à nouveau un titre.

Les meilleurs ennemis

La rivalité entre les All Blacks et les Springboks ne date pas d'hier, et les deux nations entretiennent un des plus vieux duels du rugby mondial. Au total, les deux pays ont croisé le fer lors de 105 matchs, depuis 1921 !

Chaque année depuis plusieurs décennies, la Nouvelle-Zélande rencontre l'Afrique du Sud au minimum deux fois, lors du fameux Rugby Championship. Avant cela, le Tri-Nation permettait également à ces deux équipes de se retrouver plusieurs fois chaque saison.

Comme lors de chaque confrontation et rivalité, les Néo-zélandais dominent leur adversaire et la règle s'applique aussi aux champions du monde en titre ! Sur les 105 matchs joués, les Blacks ont remporté 62 rencontres, et n'ont concédé le nul que quatre fois. Les Boks ont tout de même réussi à gagner à 39 reprises.

Les débats se sont rééquilibrés

En 2019, les hommes en vert avaient arraché le sacre Mondial au Japon ! Pourtant, ces mêmes joueurs n'étaient pas parvenus à battre la Nouvelle-Zélande depuis cinq ans, avec une courte victoire (27-25) lors du Rugby Championship à Johannesburg.

En phase de poules au Japon, les coéquipiers de Pollard s'étaient inclinés 23 à 13, avant de faire un parcours sans faute.

Néanmoins, depuis 2019, les débats se sont clairement équilibrés entre ces deux grandes nations du rugby ovale, bien que la Nouvelle-Zélande domine toujours. En huit matchs, les hommes en noir ont gagné quatre fois, tandis que les Boks ont remporté trois rencontres, et fait match nul à Wellington.

Une dernière rencontre qui laisse des traces

Il y a à peine deux mois, l'Afrique du Sud choquait la planète ovalie suite à une victoire étincelante, à Londres, face aux Blacks. Les champions du monde en titre se sont imposé 35 à 7 face à une équipe néo-zélandaise peu inspirée !

Ce large succès est le plus gros écart jamais réalisé par les Springboks face à la Nouvelle-Zélande ! Il faut remonter à 2004, et une victoire sud-africaine 40-26 pour retrouver des traces d'un tel écart.

Durant la partie, les Sud-Africains n'ont laissé aucune chance aux Blacks, notamment en conquête où la puissance des Boks a fait la grande différence. Au total, les hommes d'Erasmus ont planté cinq essais, dont quatre lors de ballon porté, une phase de jeu très mal défendue par les joueurs du Pacifique.

Samedi à Paris, nous verrons si Foster a fait les ajustements suffisants pour que ses hommes contre la densité physique du pack sud-africain. En mêlée fermée, les Boks sont redoutables et ont gagné leurs deux dernières rencontres en partie grâce à ce secteur de jeu. Il sera alors intéressant de voir la physionomie du match.

