Coupe du Monde 2025 – Votre match de rugby France vs Brésil, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues remettent le couvert ce dimanche à Exeter face au Brésil. Après une première sortie frustrante contre l’Italie, elles veulent enclencher la vitesse supérieure.

Ce dimanche 31 août 2025, les Bleues retrouvent le terrain à Sandy Park, Exeter, pour leur deuxième match de poule face au Brésil. Le coup d’envoi est fixé à 17h45 (heure française). La rencontre sera diffusée en clair sur France 2, de quoi rassembler un large public autour du XV de France féminin.

Des Bleues en quête de certitudes...et de points

Après une entame réussie mais un brin frustrante face à l’Italie (24-0 sans bonus offensif), les Bleues veulent montrer un autre visage. Le staff l’a répété : il faudra être plus tranchantes, concrétiser les temps forts et soigner l’efficacité offensive. Surtout face à des Brésiliennes qui ont plaqué à 168 reprises lors de la première journée.

L’occasion est idéale face à une équipe brésilienne encore en apprentissage. Les Sud-Américaines, battues lourdement lors de leur entrée en lice par l'Afrique du Sud (66-6), ont pour objectif de progresser, de se frotter à ce qui se fait de mieux et, pourquoi pas, d’inscrire leur premier essai dans la compétition.

Avec un large turnover, les Tricolores alignent une équipe compétitive, mélange d’expérience et de jeunesse. Les cadres insistent sur l’importance d’imposer le rythme et de ne pas laisser passer les opportunités.

...et de points

A noter, le retour de Pauline Bourdon Sansus à la mêlée. Après ses deux matches de suspension, la numéro 9 aura à coeur de faire un gros match pour enfin lancer sa coupe du monde. Sa présence est l'assurance que les Tricolores ne prendront pas cette rencontre à la légère.

Sur le papier, la France part largement favorite, mais une Coupe du Monde réserve toujours des surprises. Si les Bleues allient puissance devant et vitesse derrière, le Brésil pourrait vivre une après-midi compliquée.

Pour l'heure, la France occupe la deuxième place derrière l'Afrique du Sud, laquelle affronte l'Italie ce dimanche également. Le résultat de cette partie pourrait rebattre les cartes dans cette poule. Il est important pour les Françaises de décrocher le bonus offensif pour viser la première place.