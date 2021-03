Coupe du monde 2023. Bordeaux et son stade : du vin, du rugby et des copains

On vous présente le Matmut Atlantique de Bordeaux et on vous dit pourquoi la prochaine Coupe du monde 2023 sera un régal.

Ah Bordeaux ! Son vin, son mur d'eau, ses berges de Garonne et ses pulls sur les épaules. Bordeaux est depuis longtemps une vitrine pour la France, elle rayonne de son image des bons produits et du savoir-faire à la Gauloise. Dans moins de 3 ans, le grand Bordeaux connaîtra une nouvelle Coupe du monde de rugby mais cette fois-ci le Stade Chaban-Delmas ne sera pas de la partie. Il faut dire que Bordeaux jouit du Matmut Atlantique et de ses 42 000 places, contre 32 290 pour le mythique Chaban-Delmas. Plus de supporters pour plus de plaisir. Dernièrement, Mathieu Hazouard, adjoint aux sports à la mairie de Bordeaux a clamé son excitation à France Bleu quant à la prochaine Coupe du monde 2023 : "L'organisateur, le GIP #France2023, va s'implanter dans chaque ville-hôte, avec des démarches autour des circuits courts et de l'emploi. C'est un beau récit à écrire, ça va peut-être aussi nous permettre de nous entraîner dans une nouvelle dynamique positive".

Bordeaux et le rugby

Bordeaux est une place-forte du rugby français et l'accessibilité depuis Paris, Toulouse ou encore le Pays Basque en fait la ville idéale pour les amateurs de ballon ovale, pour les plus proches. Si vous venez d'Alsace, il faudra passer par Paris et rejoindre l'Aquitaine, un périple encore plus plaisant. On se rappelle des demi finales de Top 14 en 2019, où la ville a vibré des milliers de supporters sur un week-end. Maintenant, imaginez la même ambiance durant une Coupe du monde avec des supporters des 4 coins du monde.

On y verra plusieurs nations profiter du stade et de l'air bordelais : l'Irlande, le Pays de Galles, les Fidji, Océanie 1, Europe 2, Amériques 2 et même les champions du monde en titre l'Afrique du Sud. Rappelez-vous également du fameux Pays de Galles vs Fidji lors de la dernière Coupe du monde au Japon, qui avait vu les Fidjiens échouer de peu au terme d'un match qui nous a tous obligés à rester debout devant la télé. Cette fois-ci, les Flying Fidjians auront une revanche à Bordeaux.

Le Matmut Atlantique

Pour les amateurs d'architecture, le Matmut Atlantique a été pensé par un cabinet reconnu : Herzog & de Meuron. Non, ce n'est pas la future charnière du XV de France. Jacques Herzog et Pierre de Meuron ont notamment travaillé sur des structures connues : l'Allianz Arena de Munich ou le Bird's Nest (stade national des Jeux olympiques de Pékin en 2008). Le Matmut Atlantique est reconnaissable à cette pluie de colonnes (1020 pour être exact), comme une forêt dans laquelle on aime se perdre, mais également à son implantation. Un stade n'est pas qu'une tribune, une buvette et un parking, c'est aussi ce qu'il représente.

Les chiffres de cette prouesse sont assez impressionnants :

125 places pour les personnes à mobilité réduite,

407 bornes Wifi pour envoyer une story Instagram durant la prochaine Coupe du monde,

42 115 sièges pour venir avec ses 42 114 amis (avec vous),

8500 places de parking même si les transports en commun sont toujours la meilleure solution

19 points de restauration pour reprendre des forces à la mi-temps,

2 écrans géants pour ceux qui préfèrent l'ambiance des tribunes à l'ambiance du terrain et,

24 kilomètres de gradins pour les amoureux du footing le dimanche.

Le calendrier des matchs