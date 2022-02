Coupe du Monde 2023. Afrique. Qui rejoindra la France et les All Blacks ? Réponse en juillet dans le Sud

Ce mardi, World Rugby a annoncé que les qualifications africaines auront lieu en France du 1er au 10 juillet à Marseille et Aix-en-Provence. Le vainqueur obtiendra son ticket pour la Coupe du Monde.

Dans un peu plus d'un an et demi débutera la Coupe du Monde 2023 en France. Si la plupart des participants sont à l'heure actuelle connus, il reste encore quelques places pour participer à l'évènement quadriennal. C'est le cas des équipes africaines (excepté bien sûr l'Afrique du Sud) qui se disputeront cet été, une place pour le Mondial. Une chance donc pour les huit nations qui ont pu se qualifier lors de la phase de groupe de la Rugby Africa Cup, qui se déroulait l'été dernier. Pour rappel, les affiches des quarts de finale de cette compétition sont : Namibie-Burkina Faso, Zimbabwe-Côte d'Ivoire, Sénégal-Algérie et Ouganda-Kenya. Se dérouleront ensuite les demies puis la finale. Seul le vainqueur obtiendra son billet pour 2023 et rejoindra la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay dans la poule A. En revanche, tout ne sera pas perdu pour le finaliste puisque celui-ci pourra encore espérer se qualifier, via le tournoi final de qualification qui aura lieu en novembre. La Namibie est en toute logique grande favorite, même si on se souvient que cette dernière s'était fait surprendre par la Côte d'Ivoire en juillet dernier.

Ce mardi, on apprenait que les phases finales de la Rugby Africa Cup se dérouleront en France plus précisément dans le Sud-Est. En effet du 1er au 10 juillet, le stade Pierre-Delort de Marseille et Maurice-David d'Aix-en-Provence seront le théâtre de ces affrontements. Ce sont les organisateurs de la Coupe du Monde qui l'ont annoncé via un communiqué : ''Les huit meilleures nations du continent africain s'affronteront dans le sud de la France, sous la forme d'un tournoi à élimination directe. L'équipe qui remportera la Rugby Africa Cup 2022 se qualifiera pour la Coupe du Monde de Rugby en 2023 (8 septembre-28 octobre)''.

