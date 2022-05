COUPE D'EUROPE. Gibson-Park meilleur que Dupont, un Toulouse imprévisible : la presse irlandaise analyse Leinster-Toulouse

Avant la demi-finale de Champions Cup entre le Leinster et le Stade Toulousain, que pensent les médias irlandais de cette rencontre au sommet ?

Quelques jours avant la demi-finale au sommet entre les deux clubs les plus titrés d'Europe, Leinster et Toulouse, la presse irlandaise commence à analyser cette rencontre tant attendue. S'il ne fait aucun doute que le Stade Toulousain sera une véritable menace pour les Irlandais à l'Aviva Stadium, beaucoup d'espoirs se portent sur les hommes de Léo Cullen. Certains voient même cette équipe retrouver son niveau de 2018 lorsqu'elle avait soulevé la Coupe d'Europe à Bilbao.

CHAMPIONS CUP. En 2019, le Leinster avait cuit Toulouse à petit feu dans son antre dublinois

Le Leinster avec les "big boys" d'Europe

Le Leinster s'était cassé les dents face à ses concurrents directs en Coupe d'Europe ces dernières saisons. Les exemples de La Rochelle l'an dernier et des Saracens en 2019 et 2020 ont montré les lacunes des coéquipiers de Jonathan Sexton face à des équipes solides. Mais la victoire en quart de finale à Leicester a donné des motifs d'espoirs sérieux. Comme l'explique l'Irish Examiner : "La victoire en quart de finale est une préparation idéale avant le match face à Toulouse. De manière générale, le Leinster n'a pas avec l'United Rugby Championship la possibilité de réaliser des rencontres de haut niveau aussi régulièrement que Toulouse en Top 14". La victoire face au leader du championnat d'Angleterre a rassuré les rédactions qui voient là le signe que les Bleus d'Irlande peuvent aller au bout de la compétition. La dernière fois que le Leinster a joué face à une telle équipe aussi forte, c'était face à La Rochelle en demi-finale. Une défaite aux portes de la finale qui montrait l'écart de niveau encore avec le haut niveau européen.

Gibson-Park facteur X

L'Irish Times relève dans son édito que le véritable élément qui a fait progresser le jeu du Leinster, est le demi de mêlée d'origine néo-zélandaise Jamison Gibson-Park. Le journal rappelait notamment qu'en 2018, lors de la finale face aux Scarlets de Llanelli, la titularisation de Gibson-Park avait fait couler beaucoup d'encre. Certains disaient même qu'il n'avait pas sa place dans l'effectif. Mais aujourd'hui, avec une potentielle tournée des Lions en fin de saison, celui-ci débuterait comme titulaire lors des tests. Une évolution de statut où l'on a vu le joueur s'améliorer dans sa passe et sa vitesse de jeu. De la même manière que l'Irlande a connu une révolution ces derniers mois, le Leinster suit également cette même trajectoire. James Lowe, l'ailier aussi d'origine néo-zélandaise, s'avance même en disant que Park a une meilleure passe qu'Antoine Dupont, et que le duel entre les deux vaudra le coup d'œil à l'Aviva.

ANALYSE. Comment Jamison Gibson-Park a relégué Murray sur le banc et métamorphosé le jeu irlandais

L'efficacité irlandaise et la défense de fer

Dans l'Irish Independant, l'ancien ailier international est revenu sur la rencontre entre Leicester et son ancien club. Il a notamment expliqué que les Dublinois s'étaient illustrés et avaient excellé dans leur efficacité en début de rencontre en étouffant Leicester. Même impression en deuxième où malgré la possession et le territoire largement en faveur des Anglais, ces derniers se sont heurtés à un mur compacte, quasi infranchissable et bien en place. Le Leinster ainsi a montré sa capacité à résister physiquement face à une grosse écurie, qui plus est à l'extérieur. Le sang froid des Irlandais d'ailleurs, a été pointé du doigt là où ils ont tendance à flancher dans les matchs à enjeu comme ça pouvait être le cas récemment.

Toulouse peut briser les cœurs irlandais... mais aura du mal

Si Toulouse fait peur, toujours pour l'Independant, avec notamment sa "faculté à sortir des actions de nulle part", sa débauche d'énergie face au Munster rassure les observateurs. Gordon D'Arcy, ancien coéquipier de Brian O'Driscoll, pour l'Irish Times, analyse que "le Leinster peut prendre un avantage sur la performance du Munster qui a poussé Toulouse aux tirs au but". Une aubaine donc pour les Irlandais qui ne manqueront pas de mettre du rythme durant la rencontre, grâce à Jamison Gibson-Park notamment, dépositaire de la vitesse du jeu de son équipe.

Champions Cup. Le Leinster favori ? ''Nous avons trop de respect pour Toulouse'', confie Garry Ringrose