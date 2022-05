CHAMPIONS CUP. En 2019, le Leinster avait cuit Toulouse à petit feu dans son antre dublinois

La dernière fois que Toulouse a affronté le Leinster à Dublin, les hommes de Mola n'ont pas trouvé la solution pour s'imposer à l'Aviva Stadium.

COUPE D'EUROPE. Toulouse clairement désavantagé physiquement par rapport au Leinster ?Ce samedi, Toulouse retrouve la pelouse de Dublin pour y défier le Leinster une semaine après le match dantesque face au Munster. Aussitôt la qualification en demi-finale de la Champions Cup acquise, la question de la forme physique s'est posée pour les Toulousains. Bain de glace pour tout le monde et massage dès le coup de sifflet final pour récupérer au plus vite. Ce sera à n'en pas douter l'une des clés de ce choc aux allures de finales européennes. Les deux équipes se connaissent très bien. Non pas qu'elles s'affrontent souvent, mais parce qu'elles possèdent de nombreux internationaux irlandais et français dans leurs rangs. Pour les locaux, ce match aura d'ailleurs des airs de revanches par rapport au Tournoi des 6 Nations, remporté avec le Grand Chelem par les Bleus. On peut s'attendre à un très gros défi physique imposée par les Irlandais. Ces derniers savent que les Toulousains ont beaucoup donné en quart. Aussi, ne vont-ils pas ménager leurs efforts. Ils savent dans un coin de leur tête que ça finira par payer même si les champions en titre sont solides mentalement. Champions Cup. Le Leinster favori ? ''Nous avons trop de respect pour Toulouse'', confie Garry RingroseIls en ont déjà fait l'expérience en 2019 lors du match retour de la phase de poules. À l'aller en octobre 2018, c'est Toulouse qui l'avait emporté 28 à 27 notamment grâce à un doublé de Médard. Quelques semaines plus tard, juste avant le Tournoi, les hommes de Mola avaient tenu la dragée haute au Leinster le temps d'une période malgré un essai de Conan à 35e. Si bien qu'à la pause, les locaux n'avaient que quatre longueurs d'avance (10-6). Mais petit à petit, le Leinster avait resserré son emprise sur le match. Occupant le camp toulousain (59 %) et tenant le ballon (55 % de possession), ils avaient épuisé les visiteurs en défense (220 plaquages). Le Stade n'avait pas ménagé ses efforts en attaque (32 défenseurs battus) en faisant jeu égal dans de nombreux compartiments du jeu. Mais les Toulousains avaient été incapables de trouver la faille dans le rideau défensif du Leinster avant la 80e et une réalisation de Kolbe. Entre temps, Kearney (51e), Cronin (60e) et Byrne (76e) avaient fait grimper la marque en faveur du Leinster, 29 à 13.



Le scénario avait été plein plus compliqué en demi-finale quelques mois plus tard. Lowe (14e) puis McGrath (26e) avaient immédiatement mis Toulouse sous pression. Si bien qu'aux citrons, les locaux menaient déjà 17 à 6. Rien de rédhibitoire pour les visiteurs. Mais encore aurait-il fallu trouver une solution en attaque. Comme lors du match de poules, les Toulousains ont beaucoup donné, en attaque comme en défense, mais ils ont été dominés au niveau de la possession et de l'occupation. Les quelques pénalités de Ramos n'avaient guère fait illusion et l'essai de Fardy à la 53e avait définitivement enterré leurs espoirs de finale. Battu par les Saracens pour le titre en mai 2019, le Leinster rêve de rejoindre Toulouse au nombre d'étoiles sur le maillot.