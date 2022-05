COUPE D'EUROPE. Mais comment Toulouse sera-t-il prêt physiquement samedi ?

Après une victoire en prolongation face au Munster, le Stade Toulousain va devoir axer sa semaine sur la récupération physique avant la demi-finale.

Cent minutes de rugby. Vingt de trop par rapport au Leinster, futur adversaire du Stade Toulousain. Le quart de finale entre Toulouse et le Munster, a laissé des traces. Les organismes ont été traumatisés par les stigmates du combat et de l'intensité de la rencontre. Des dégâts sont à déplorer dans les rangs toulousains. Maxime Médard, Dimitri Delibes et Baptiste Germain, sont tous les trois incertains avant la rencontre de samedi à l'Aviva Stadium. La bonne nouvelle réside dans les potentiels retours d'Arthur Bonneval, de Zack Holmes, et enfin de Juan Cruz Mallia qui a purgé sa suspension suite à son carton rouge reçu face à l'Ulster en huitième de finale aller.

Face à une équipe du Leinster au complet et en forme, comment le Stade Toulousain peut-il physiquement être prêt à affronter une des meilleures équipes d'Europe actuellement ? Car en plus d'être une équipe au point rugbystiquement, et qui représente 80 % de l'équipe d'Irlande, le Leinster a pu ses dernières semaines gérer son effectif et faire reposer ses cadres.

Après avoir envoyé la grosse équipe à Limerick pour le choc face au Munster en United Rugby Championship, et avoir enchainé contre le Connacht en Champions Cup, les Dublinois devaient affronter deux équipes Sud-Africaines en Afrique Australe. Ainsi, Léo Cullen a opté pour une très large revue d'effectif. Seuls trois joueurs face à Leicester étaient en Afrique du Sud : Andrew Porter, Rhys Ruddock, et Tommy O'Brien. Les autres, étaient de repos pour préparer le déplacement à Leicester.

Et Toulouse pendant ce temps ? Après ses huitièmes de finale fatigants face à l'Ulster, Toulouse a fait tourner son effectif à Marseille face à Toulon, mais a remis le couvert dès le week-end d'après pour la réception de La Rochelle au Stadium. Ainsi donc, le Leinster est sur un calendrier plus facilement gérable au contraire de Toulouse qui ne peut se permettre de lâcher quelconque rencontre.

L'entraineur adjoint Jean Bouilhou, a expliqué comment Toulouse allait se préparer face à cet immense défi qui l'attend :

Il faut récupérer. Les corps sont meurtris. Il va falloir retrouver de la fraîcheur. On ne va pas trop s’entraîner. Notre rugby, les gars le connaissent par cœur. On va donc travailler sur des détails et bosser stratégiquement par rapport aux caractéristiques de l’adversaire.

Le Leinster le connait effectivement par cœur. Cf, Garry Ringrose, qui déclarait en début de semaine que les Stadistes avaient un "sixième sens". S'il ne fait aucun doute que Toulouse saura utiliser le ballon ce samedi, sa forme physique reste un grand point d'interrogation face à une équipe aussi en jambe. La vitesse collective irlandaise risque d'avoir raison de Toulouse sur la durée. Et même une telle semaine de récupération risque de ne pas suffire.