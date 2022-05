Ce samedi, le Stade Toulousain se déplacera au Leinster. Malheureusement, il se pourrait que le match face au Munster ait coûté cher.

Après son exploit retentissant réalisé le week-end dernier face au Munster, le Stade Toulousain se prépare à affronter un autre gros morceau du rugby européen. Peut-être même LE plus gros, puisque les hommes d’Ugo Mola défieront le Leinster sur leur terrain, facile vainqueur de Leicester au tour précédent. En effet, les Irlandais ont impressionné face aux leaders de Premiership, qui plus est à l’extérieur. Les coéquipiers de Ringrose partent donc logiquement favoris pour cette rencontre, d’autant que le Stade Toulousain a dû batailler pendant plus de 100 minutes pour venir à bout du Munster. La fraîcheur physique n’est pas la même des deux côtés, tout comme l’état de l’infirmerie ! Car oui, le Stade Toulousain est décimé sur certains postes, notamment chez les lignes arrières. Avant le quart de finale, les Rouges et Noirs étaient privés de Sofiane Guitoune, Santiago Chocobares, Zack Holmes, Juan Cruz Mallia, Lucas Tauzin, Arthur Bonneval et Tim Nanai-Williams. Des absences de taille, qui se sont accompagnées ce samedi d’autres blessures. En effet, Maxime Médard n’a pas pu terminer la rencontre (cuisse), tout comme Dimitri Delibes (cheville). De son côté, Baptiste Germain a terminé la rencontre, malgré une douleur au genou. Pour l’heure, ces trois joueurs sont incertains pour le match face au Leinster.

Suspendu à la suite à son carton rouge reçu face à l’Ulster, Juan Cruz Mallia pourra effectuer son retour ce week-end. Une excellente nouvelle pour Toulouse, puisque l’Argentin peut couvrir trois postes différents (centre, ailier et arrière). En revanche, son compatriote Santiago Chocobares ne devrait pas être remis de sa blessure. Concernant les retours, l’Australien Zack Holmes pourrait être apte, tout comme Arthur Bonneval. Victime d’une fissure du péroné, il est peu probable de voir Sofiane Guitoune aligné face aux Irlandais. Enfin, nous n’avons pas plus d’informations sur l’état de santé de Lucas Tauzin et Nanai-Williams. Une chose est sûre, le champion d’Europe en titre aura besoin de toutes ses forces vives samedi, face à un Leinster qui apparaît comme le favori de cette compétition.

La ligne de ¾ possible du Stade Toulousain face au Leinster :

Dupont-Ntamack-Lebel-Ahki-Fouyssac (ou Holmes)-Mallia (ou Delibes)-Ramos