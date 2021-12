COUPE D'EUROPE. Ces chiffres qui montrent qu'aucun club du Top 14 n'aura un match facile

Le CO a domicile en Champions Cup, c'est du solide. En effet, les Tarnais n'ont plus été battus dans cette compétition depuis 2015. Ils restent sur cinq succès en sept rencontres, pour deux nuls. La coïncidence veut que leur dernière défaite à la maison remonte justement à la réception des Harlequins en janvier 2015. Les deux formations sont donc liées à plus d'un titre. L'ECPR nous rappelle que la plus large victoire du Castres Olympique et la plus lourde défaite des Harlequins en Champions Cup ont eu lieu lorsqu’ils se sont rencontrés en janvier 2005 (58-13).