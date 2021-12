Champions Cup. Northampton, la pire équipe pour se remettre en confiance pour le Racing 92 ?

Ce vendredi, le Racing 92 se déplace sur la pelouse des Saints pour leur entrée en lice dans la compétition. Un match qui sera tout sauf facile.

Une équipe très offensive

Au Franklin’s Gardens, le Racing ne devra pas se découvrir d’un fil, s’il ne veut pas être puni par les Saints ! Car ce qui caractérise Northampton depuis le début de saison, c’est bien son attaque de folie, emmenée notamment par des joueurs phares tels que Skosan, Hutchinson, Biggar ou encore Augustus. Troisième meilleure attaque de Premiership (277 points inscrits en 9 matchs), les coéquipiers de Courtney Lawes ont pris l’habitude d’imposer un gros rythme à leurs adversaires, avant de les prendre sur les ailes. En témoigne leur dernière victoire ce week-end, face à Bath (40-19). Une stratégie qui pourrait fonctionner face au Racing, qui n’est pas réputé pour avoir la meilleure défense d’Europe. Les Anglais pourraient donc mettre à mal les coéquipiers de Fickou, d’autant plus que les Ciels et Blancs doivent toujours faire face à de nombreux blessés.

Le bon début de saison des Saints est dû principalement à deux facteurs importants : tout d’abord, un jeu de ¾ retrouvé et bien léché, mais également par le retour d’une solidité à domicile. En effet, seul Leicester (invaincu depuis le début de saison) a réussi à s'imposer chez les Jimmies ! Mis à part cette rencontre, Northampton est venu à bout de Gloucester, Worcester, des London Irish et de Bath. Un renouveau qui arrive à point nommé pour les coéquipiers de Biggar, avant de rencontrer une équipe du Racing qui n’a plus gagné à l’extérieur depuis presque deux mois (face à Toulon, 20-27). À voir donc si les Vakatawa, Beale, Machenaud and co arrivent à faire tomber les Anglais sur leur pelouse, comme l’avait fait l’UBB la saison dernière en Champions Cup.

La solution : l’attaque !

Bien évidemment, les Franciliens auront tout de même leurs chances ce vendredi. Et pour cela, la stratégie la plus adaptée semble évidente : attaquer ces Anglais, et cela sans cesse. Car si les Saints sont redoutables en attaque, leur défense laisse bien plus à désirer. Avec une moyenne de 25 points concédés par match, les Jimmies font partie des pires défenses du championnat anglais. Aux Racingmen de trouver la faille, eux qui n’ont plus inscrit le moindre essai depuis 134 minutes.