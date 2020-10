Coronavirus - Top 14. Trois cas à Castres, le match contre le MHR reporté

De nouveaux cas de Covid-19 à Castres ont poussé la LNR a reporté le match de Top 14 contre Montpellier à une date ultérieure.

Coronavirus - Top 14. Le Racing 92 contraint et forcé de s'isoler et de fermerLe coronavirus n'en fini pas de perturber le calendrier. Après le report du match entre La Rochelle et le Racing 92 en raison de 9 cas de Covid-19 dans les rangs franciliens, la rencontre entre le CO et le MHR n'aura pas lieu ce week-end dimanche à 19h. "Les tests pratiqués ce jeudi matin ont révélé 3 nouveaux cas positifs à la Covid-19 au sein de l’effectif castrais. Le protocole sanitaire mis en place par la LNR stipulant qu’à partir de 3 cas une rencontre doit être reportée". Le CO avait déjà été privé de son quart de finale de Challenge Cup contre Leicester en raison de plusieurs cas. La date de report n'a pas été communiquée à l'instar de celle entre Rochelais et Racingmen. Le casse-tête va commencer pour la Ligue. Pour rappel, des cas de Covid-19 à Lyon ont poussé l'instance a repousser le match contre Bordeaux à lundi.