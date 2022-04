COMPOSITIONS. Top 14. Toulouse avec ses internationaux pour le déplacement à Castres !

Découvrez les compositions du Castres Olympique et du Stade Toulousain, qui ouvriront le bal de cette 22 ème journée de Top 14.

L'un des chocs de cette 22ème journée ! Le Castres Olympique, 5ème avec 54 points, reçoit son rival de toujours, le Stade Toulousain, 3ème avec 57 points. Un derby avec énormément d'enjeux, puisque le perdant se retrouverait dans une bien mauvaise posture dans la course au Top 6. Pour ce faire, les deux formations aligneront la meilleure équipe possible sur la pelouse de Pierre-Fabre. Notamment le CO, qui titularisera une première ligne Walcker-Ngauamo-Hounkpatin. En l'absence de l'ouvreur titulaire Urdapilleta, Ben Botica portera le numéro 10, tandis que Babillot sera capitaine. Ce dernier sera accompagné en troisième ligne des solides Champion De Crespigny et Ben-Nicholas. Derrière, Cocagi et Combezou formeront la paire de centres, et Julien Dumora occupera le poste d'arrière. Notons sur le banc la présence de joueurs expérimentés, comme Jacquet, Delaporte ou encore Chilachava.

Castres Olympique 1 Walcker 2 Ngauamo 3 Hounkpatin 4 Vanverberghe 5 Staniforth 6 Babillot (cap) 8 Ben-Nicholas 7 Champion De Crespigny 9 Fernandez 10 Botica 11 Nakosi 12 Cocagi 13 Combezou 14 Palis 15 Dumora 16 Barlot 17 De Bennedittis 18 Jacquet 19 Delaporte



20 Raisuqe 21 Arata 22 Zeghdar 23 Chilachava

RUGBY. TOP 14. Castres. Julien Dumora, l'exemple de régularité au plus haut niveauDe son côté, le Stade Toulousain ne compte pas faire tourner pour ce derby ! Remplaçants la semaine passé, Dupont, Ntamack, Marchand, Baille et Cros débuteront samedi. Tout comme Thomas Ramos, qui enchaîne à l'arrière. De retour de blessure, Sofiane Guitoune sera associé au jeune Lucas Tauzin. En revanche, Pita Ahki est encore juste. Ce sera également le cas d'Anthony Jelonch. Un XV de départ impressionnant, qui sera accompagné d'un banc des remplaçants très costaud, avec notamment Mauvaka, Neti, Tolofua, Meafou ou encore Maxime Médard.

Toulouse 1 Baille 2 Marchand 3 Faumuina 4 Flament 5 Arnold 6 Elstadt 8 Cros 7 Placines 9 Dupont 10 Ntamack 11 Delibes 12 Tauzin 13 Guitoune 14 Mallia 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Neti 18 Meafou 19 Brennan



20 Tolofua 21 Page-Relo 22 Médard 23 Aldegheri

