COMPOSITIONS. Champions Cup. Toulouse avec sa charnière et Nanai-Williams au centre pour défier l'Ulster

Battus à domicile la semaine passée (20-26), les hommes d'Ugo Mola devront réaliser un exploit ce samedi, sur la pelouse de l'Ulster. D'autant qu'avec l'enchaînement des rencontres, le Stade Toulousain a vu de nombreux cadres déclarer forfait pour cette rencontre capitale : Marchand, Baille, Cros, Guitoune, Placines... Tous seront absents en Irlande. En revanche, Antoine Dupont sera titulaire à la mêlée, malgré quelques doutes en début de semaine. De même pour le centre néo-zélandais Pita Ahki, qui sera associé à l'ancien Clermontois Tim Nanai-Williams. Ramos enchaîne à l'arrière, tandis que Dimitri Delibes remplace Juan Cruz Mallia, suspendu suite à son carton rouge. Devant, Jelonch est de retour dans le XV de départ, bien entouré par Tolofua et Elstadt. Sur le banc, on retrouve beaucoup de jeunes joueurs, comme par exemple Cramont, Ainu'u, Meafou, Tauzin ou encore Germain.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. Toulouse avec Dupont, mais sans deux autres internationaux français

Face à eux, l'Ulster décide de jouer sur la continuité : Robert Baloucoune, auteur d'un triplé la semaine passée, sera de nouveau titulaire, tout comme l'arrière Lowry. Vermeulen garde le numéro 8, ce qui nous offrira un duel costaud avec l'international français Selevasio Tolofua. Victime d'une commotion cérébrale suite à la faute de Mallia, Moxham sera quant à lui forfait. Il sera remplacé par Mcllroy.

📥 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙞𝙨 𝙞𝙣!



Your Ulster squad has been selected to host @StadeToulousain at Kingspan Stadium tomorrow evening in the second leg of the #HeinekenChampionsCup Round of 16 👇



Full story ➡️ https://t.co/mjI9sXBDRw#ULSvTOU #SUFTUM ⚪️🔴 pic.twitter.com/DF1Tqi9rB5