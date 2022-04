RUGBY. CHAMPIONS CUP. Toulouse avec Dupont, mais sans deux autres internationaux français

Annoncé « malade » en début de semaine par son entraineur, Antoine Dupont a bel et bien pris la direction de Belfast cet après-midi. En revanche, le Stade Toulousain devra se passer de Cyril Baille.

Absent depuis le début de semaine à l’entrainement, Antoine Dupont avait été annoncé malade par Ugo Mola. Pourtant, le Tricolore faisait bien partie du groupe qui s’est envolé en direction de Belfast cet après-midi comme nous l'indique La Dépêche. Il devrait donc être aligné aux côtés de Romain Ntamack pour former la charnière. Un renfort de taille quand on sait que les Toulousains devront gagner de plus de 6 points s’ils veulent entrevoir une place en quart de finale. De plus, si Pita Ahki était ménagé depuis le début de semaine, il devrait tenir sa place au centre de l’attaque toulousaine. Éloigné des terrains depuis le 5 janvier dernier face à Perpignan, le Néo-Zélandais devrait faire la paire avec le couteau suisse Tim Nanaï-Williams.

En revanche, les champions de France devront composer sans deux de leurs internationaux. Cyril Baille et François Cros, blessés musculairement, étaient absents à l’embarquement des Toulousains cet après-midi. L’ouvreur australien Zack Holmes, victime d’une commotion, ne sera lui non plus pas du déplacement en Irlande. Néanmoins, les Toulousains pourront compter sur le retour de leur numéro 8, Selevasio Tolofua, remis de sa commotion d’il y a quelques semaines. Anthony Jelonch et Thibault Flament, devraient compléter la troisième ligne, alors que l’attelage toulousain est pressenti pour être composé des deux frères Arnold.