COMPOSITIONS. Berjon en 9 pour La Rochelle et Epée sur le banc pour Toulouse !

Un choc entre champion d’Europe et champion de France en titre va avoir lieu ce samedi soir à 21h05 du côté de Toulouse.

Ce samedi 11 juin, le Stade Toulousain accueille le Stade Rochelais. Un beau duel qui sera offert aux amateurs de Top 14, puisqu’il s’agit de l’affiche des finales européenne et nationale de l’an passée. À Ernest Wallon, quelques supporters Rochelais auront fait le déplacement. Les travées, acquises à la cause d’Ugo Mola et ses hommes, pourront rugir pour soutenir leurs guerriers. Pour ces deux formations, les coachs ont opté pour des recettes qui marchent et qui ont fait leur succès. Avec certains champions d’Europe laissés au repos la semaine dernière dont Gregory Alldritt, les Maritimes arrivent sûrs de leurs forces. Comme précisé en conférence de presse par Jérémy Sinzelle, Toulouse ne réussit pas aux Rochelais. Conscient de la qualité des adversaires, il souhaite inverser la tendance. Le centre explique : “On joue une belle équipe de Toulouse, on le sait. Sur les 10 derniers matchs, on a perdu 9 fois. J’espère qu’on va garder cette dynamique qu’on a actuellement et surtout essayer de rivaliser face à cette équipe. Toulouse a l’habitude de jouer ce genre de match. J’espère que cette fois, on n'en fera pas un complexe.” TOP 14. Toulouse a battu ''tous les records'' à l’entraînement avant la Rochelle

Stade Toulousain 1 Baille 2 Mauvaka 3 Aldegheri 4 Ro. Arnold 5 Ri. Arnold 6 Cros 8 Jelonch 7 Elstadt 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Fouyssac 14 Mallia 15 Ramos 16 Marchand 17 Ainu'u 18 Meafou 19 Flament



20 Tolofua 21 Germain 22 Epée 23 Mallez

Stade Rochelais 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Lavault 5 Skelton 6 Liebenberg 8 Alldritt 7 Haddad 9 Berjon 10 West 11 Rhule 12 Botia 13 Sinzelle 14 Leyds 15 Dulin 16 Bosch 17 Wardi 18 Sazy 19 Bourdeau



20 Retière 21 Favre 22 Danty 23 Sclavi