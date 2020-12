Comment accéder aux préventes de la Coupe du monde 2023 en France ?

Rejoignez dès à présent la Famille 2023 et bénéficiez d'avantages exclusifs sur la billetterie mais aussi lors de la Coupe du monde organisée en France.

Le seul moyen d'accéder aux préventes

On parle souvent de la grande famille du rugby. En vue de la Coupe du monde, France 2023 a officiellement ouvert à tous les portes de la "Famille France 2023", pour bénéficier gratuitement d'un accès privilégié aux billets de matchs. L’ouverture de la billetterie est prévue en mars 2021, et en rejoignant la famille France 2023, vous aurez accès aux préventes des billets pour les matchs de votre choix. Et pleins d’autres avantages durant toutes les phases de ventes.

Je m'inscris sur le site officiel

Accès premium à la billetterie des matchs de phases finales

Comme vous le savez, il y aura un nombre limité de billets disponibles. On ne peut pas mettre plus supporters qu'il n'y a de places dans les stades. Et pour les rencontres les plus demandées, les premiers arrivés seront les premiers servis. Avec France 2023, vous bénéficiez d'un accès en priorité aux différentes phases de vente de la billetterie sur le site officiel et d'un accès premium à la billetterie des matchs de phases finales. On parle ici de voir sous vos yeux sur les plus belles pelouses de l'Hexagone les meilleurs joueurs du monde s'affronter comme le Tricolore Antoine Dupont, le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe, le puissant Maro Itoje ou encore l'explosif Kotaro Matsushima.

Le pack France : les 4 matchs de poules

En 2023, les Bleus joueront à domicile et bénéficieront du soutien si important du 16e homme : le public. Si on ne connaît pas encore les prochains adversaires des hommes de Fabien Galthié lors de la phase de poules. Il faudra attendre le tirage au sort programmé le 14 décembre. Mais on sait que chaque match sera crucial pour la qualification aux phases finales. Quatre rencontres auxquelles vous pourrez assister en vous procurant uniquement sur le site officiel de la Coupe du monde le pack de 4 billets pour assister à tous les matchs de poules du XV de France. Et cerise sur le gâteau, des accès aux coulisses de la compétition seront à gagner via plusieurs concours ouverts aux membres de la Famille France 2023.