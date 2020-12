Combien de joueurs pour préparer le Tournoi ? 42 pour Galthié, moins selon les clubs

Le staff du XV de France va devoir négocier avec les clubs sur la mise à disposition des internationaux avant le Tournoi des 6 Nations 2021.

La très bonne année 2020 du XV de France avait laissé présager d'un avenir radieux pour le rugby tricolore sur la scène internationale. Mais dans un style typiquement français, les belles paroles de l'automne semblent avoir été remplacées par le ton froid de l'hiver. Au centre des discussions, comme souvent, entre les clubs et l'équipe de France : la mise à disposition des internationaux. Selon RMC, Fabien Galthié et son staff pourraient ne pas voir 42 joueurs pour préparer le Tournoi 2021 comme cela avait été le cas avant l'édition 2020. Réunis cette semaine, certains clubs de l'élite ont en effet estimé qu'il n'était pas nécessaire pour le staff d'avoir autant de joueur à disposition puisque cela a fonctionné cet automne.

Les bleus sont de nouveau compétitifs et attractifs mais va falloir encore jouer aux marchands de tapis à 3 ans de la coupe du monde en France! La méthode manquait depuis 10 ans et maintenant qu’on en a une efficace, on ne trouve pas de terrain d’entente...

Désespérant 🤦🏻‍♂️ https://t.co/aYBzWjrauu — Matthieu Lartot (@lartot) December 11, 2020

Seuls 31 joueurs pourraient donc être appelés comme le prévoit la convention entre la LNR et la FFR. A moins qu'un juste milieu ne soit trouvé (34 ou 35). Dans les deux cas, il faudra une fois encore que l'encadrement tricolore fasse appel à des éléments extérieurs (joueurs de Pro D2, France 7) pour compléter le groupe afin d'avoir 42 joueurs à disposition pour faire les fameux entraînements à haute intensité. Nul doute que les discussions vont une nouvelle fois être animée. Les clubs demandent encore plus de transparence quant à la composition des listes afin de pouvoir anticiper. "L'idéal serait de connaître la liste des 23 dix jours avant le match des Bleus quand c’est possible". De cette manière les clubs pourront savoir qui aligner et mettre au repos.



Entre les rassemblements à Marcoussis et les doublons, les formations de Top 14 veulent éviter au maximum d'être privées de leurs meilleurs joueurs. Mais il faut trouver un terrain d'entente afin que le XV de France continue sur sa lancée. "Nous souhaitons tous voir une équipe de France performante. Si les techniciens trouvent un terrain d’entente, il n’y a pas de raison pour que les présidents ne valident pas un accord", a commenté Alain Tingaud le vice-président de la Ligue via Sud Ouest. Notez que cet accord, s'il est trouvé, ne concernera que le Tournoi des 6 Nations 2021. On peut donc s'attendre à de nouvelles discutions en vue de la tournée estivale puis des matchs de l'automne. Pour rappel, les Bleus pourraient affronter les All Blacks.