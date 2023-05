Clermont éteint Paris et prend le bonus, les supporters éruptent sur les réseaux sociaux

On perd le ballon pcq on est pas assez dans l’alignement mdr rendez vous compte du niveau d’amateurisme #ASMSFP

#ASMSFP on domine devant, jeu de 3/4 catastrophique, mais on n'a recruté que dedans ( pour l'instant ) pour la saison prochaine...

Ce n’est pas que le Stade Français joue bien: c’est que les clermontois arrivent à être plus mauvais qu’eux (et c’est en soi un exploit). A part l’engagement de part et d’autre, en terme de JEU, c’est très pauvre. #ASMSFP

Et voilà on a l’envie sur cette action avec des jeunes et on conclut l’action #ASMSFP