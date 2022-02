CLASSEMENT Top 14. Toulouse se relance, le MHR et le Racing poursuivent leur folles séries

Montpellier et le Racing 92 continuent leurs incroyables séries d'invincibilités tandis que Toulouse s'est relancé après six matchs sans victoire. Toulon en revanche n'y arrive pas.

Il n'y a pas que le Tournoi des 6 Nations et le XV de France dans la vie. Ce week-end avait lieu également la 19ᵉ journée de Top 14. Et après tous ces matchs reportés, on commence enfin à y voir un peu plus clair notamment en haut de classement. Le MHR continue sa folle série d'invincibilité. Pour rappel, les Cistes n'ont plus perdu en championnat depuis le 16 octobre dernier (9 victoires, 1 nul) et commencent sérieusement à venir menacer le fauteuil de leader de l'Union Bordeaux-Bègles. Avec son succès bonifié sur le Stade Français, Montpellier toujours deuxième, revient avec un match en moins à un point des Girondins. Autre équipe en forme, le Racing, qui poursuit sa remontée folle. Après sa victoire sur Castres, les hommes de Laurent Travers signent là un sixième succès consécutif et pointent désormais à la quatrième place.

De son côté, Toulouse s'est enfin relancé après une spirale négatif de 6 défaites de rang. Face à l'UBB, qui fait du surplace depuis trois journées, les Haut-Garonnais ont arraché un précieux succès dans la course à la qualification. Ils restent donc sixièmes mais devront se méfier de leurs poursuivants, en particulier La Rochelle, qui grâce à sa victoire à Pau, talonnent les hommes d'Ugo Mola 3 points derrière. Enfin en bas de classement, Brive s'est offert un grand bol d'air dans la course au maintien en venant à bout de Toulon. Les Corréziens sont donc dixièmes et doublent la Section Paloise au profit des confrontations directes qui a chuté à domicile face à Pau. Malgré ses deux matchs en moins, Toulon continue d'inquiéter et reste agglutiné en bas de classement. 12e avec 31 points, le RCT ne devance l'USAP que de deux petits points. Biarritz malgré son très bon match à Lyon, reste lanterne rouge, avec seulement 24 unités.

