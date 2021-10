Classement Top 14. L'UBB revient sur Toulouse, le Stade Français se donne de l'air, Biarritz bon dernier

À l'issue de cette 7ème journée, Toulouse voit revenir son dauphin l'UBB, tandis que le Stade Français se donne de l'air. Le BO lui, ferme la marche, bon dernier.

Cette 7ème journée de championnat a été la journée des "premières fois". En effet, le Stade Toulousain s'est incliné pour la première fois cette saison, sur la pelouse du LOU. Une bonne opération pour les Lyonnais, qui confortent leur 3ème place et reviennent à 5 points du leader. Toulouse voit d'ailleurs également revenir l'UBB a seulement 3 points d'eux, après leur victoire à l'extérieur face à la Section Paloise ce week-end. Un succès qui confirme leur bonne forme du moment. Première fois aussi pour Clermont et le Stade Français, qui engrangent chacun leur première victoire à l'extérieur de la saison. Des succès qui font du bien, en particulier pour Paris, qui se donne de l'air.

De son côté, Brive voit le CO lui passer devant, après sa défaite face à La Rochelle. Victorieux de peu, les Rochelais sortent du bas du classement, après un début de saison compliqué, ce qui ressert tout le Top 6. Si on parle de début de saison raté, parlons du RCT. Les Varois se sont inclinés sur leur pelouse face au Racing, et ne décollent toujours pas. Enfin, le BO, défait à Castres, reste dernier de ce top 14 a 2 points de Perpignan.