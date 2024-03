CLASH PRONOS. Toulouse affûte ses armes : Nos rédacteurs pronostiquent un score explosif face à Pau

Toulouse face à Pau ce samedi: un duel crucial avant la coupe des champions. Nos experts analysent les enjeux et pronostiquent un match électrique.

Avant de basculer sur la coupe des champions, Toulouse reçoit Pau. Les Toulousains ont perdu leurs deux derniers matchs de championnat et se doivent de relancer la machine avant la réception des Franciliens. Le retour des internationaux n'a pour le moment pas eu l'effet escompté. Mais c'était à prévoir. Il y a un petit temps d'adaptation. On devrait voir une équipe toulousaine mieux rodée ce week-end face à des Béarnais qui n'ont rien à perdre lors de ce déplacement. Ils vont jouer crânement leur chance et tenter de créer la surprise. Peuvent-ils le faire ? Nos rédacteurs ont un avis très tranché sur la question.

Thibault : Ce n'est pas tous les week-ends qu'on voit Toulouse s'incliner deux fois de suite. C'est encore plus rare de voir les rouge et noir enchaîner trois revers de rang. Ce samedi, le Stade accueille Pau à une semaine d'un 8e de finale de coupe des champions. Les stats sont clairement en faveur des locaux face aux Palois depuis quelques années. Ce match doit servir aux Toulousains à se régler avant un match couperet qui s'annonce passionnant.

Hugo : C'est certain, les Palois ne se déplacent pas à Ernest-Wallon avec le statut de favori ce samedi. Malgré la bonne saison de Pau, Toulouse a tous les éléments en main pour se ressaisir après deux défaites d'affilée. Avec le retour de certains cadres tricolores et la coupe des champions cup qui arrive à grands pas, les joueurs du Stade vont avoir à cœur de prouver qu'ils méritent une place de titulaire la semaine prochaine face au Racing 92.

Thibault : Oui, c'est un excellent test pour les deuxièmes du classement. Ils ont montré de très belles choses en attaque. Et on sait qu'ils peuvent faire feu de tout bois. Néanmoins, ils doivent être meilleurs en défense. Ils ont encaissé trop de points. C'est un domaine sur lequel ils doivent travailler. Et les Palois sont un très bon adversaire pour ça avec des éléments qui sont en très grande forme offensivement. S'ils mettent les barbelés, je ne vois pas les visiteurs faire la différence.

Hugo : Exactement, de plus les soirées toulousaines se sont rarement bien passées pour Pau. Même si Béarnais se sont imposés au match aller à domicile (13-9), je ne pense pas qu'ils arriveront à réitérer cette performance à l'extérieur. On se souvient de la déroute des Palois en 2019, un match où ils avaient encaissé un cinglant 83 à 6.

Thibault : Ce serait une sacrée perf' de passer autant de points à cette équipe paloise samedi même s'il devrait y avoir du beau monde sur la pelouse. En revanche, je pense que Toulouse a les armes pour remporter une victoire bonifiée. Le tarif pour Pau, c'est une moyenne de 34 points encaissés depuis 2021. Et pas plus de 10 points marqués. Je vais donc faire confiance aux chiffres en annonçant un succès des locaux 34 à 10.

Hugo : Oui, je vois également une victoire de Toulouse, qui n'a pas perdu un match à domicile cette saison. Le bonus offensif est indispensable aux Toulousains s'ils veulent rejoindre Paris à la première place du classement. Je vois moi aussi une victoire avec plus de 30 points marqués. Mon pronostic : un succès des champions de France en titre sur le score de 38 à 14.

Vous l'aurez compris, nos rédacteurs ne donnent pas cher de la peau des Palois à Toulouse. Le champion en titre a un match couperet à préparer et devrait faire un match très appliqué. Et ce, aussi bien en attaque qu'en défense. A l'inverse, ce déplacement ne fait pas partie des priorités des Béarnais bien qu'ils aient réalisé un gros match à Clermont la semaine passée.

