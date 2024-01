CLASH PRONOS. Montpellier va-t-il résister à l'envie toulonnaise et déjouer nos pronostics ?

Choc à Montpellier dimanche soir en clôture de la 12e journée avec la venue de Toulon. Nos rédacteurs estiment que les locaux auront le dernier mot. Non sans mal.

Choc à Montpellier dimanche soir en clôture de la 12e journée avec la venue de Toulon. Deux équipes qui ont connu une première partie de saison diamétralement opposée. Avec 2024, c'est presque une nouvelle saison qui commence. Enfin surtout pour la lanterne rouge du classement qui, après avoir battu Castres, a bien failli s'offrir Lyon sur sa pelouse. Le maintien est toujours d'actualité. Mais on ne sait jamais, sur un malentendu, Montpellier pourrait bien aller chercher la qualification. Cela passera bien évidemment par des victoires, surtout à domicile. En face, Toulon reste sur une victoire à la maison et donne toujours le maximum en déplacement. Les Varois ne seront pas faciles à manœuvrer une fois de plus. Qui remportera ce match ?

Erwan : Remis sur des bons rails avec la Challenge et l'arrivée d'un nouvel encadrement sportif, Montpellier va désormais vouloir s'affirmer à domicile. Dans cette optique, rien de tel que réaliser un match référence face à l'une des meilleures formations de ce début de saison en championnat : le RCT. Qui plus est, les Toulonnais échouèrent quelquefois de peu cette saison alors qu'ils dominaient pourtant dans le jeu. Pourquoi pas réitérer ce scénario, à la faveur du MHR cette fois ?

Thibault : C'est vrai que Montpellier tourne bien depuis ces deux succès en Challenge. Ils avaient besoin de retrouver le chemin de la victoire. Ils ont bien failli s'offrir Lyon après avoir battu Castres. La venue de Toulon ne sera pas facile à gérer pour les Héraultais. Le groupe varois tourne très bien et les automatismes sont là. À mon avis, tout se jouera dans le combat et sur l'envie. Les locaux pourraient bien en avoir un peu plus étant donné qu'ils sont à la dernière place du classement. Mais attention aux fins de match comme on a pu le voir à Clermont.

Erwan : Je pense que Montpellier va vouloir beaucoup donner sur cet affrontement. Le championnat fera relâche après cette rencontre, ils peuvent se permettre de jouer leurs meilleures cartes une dernière fois. De plus, certains internationaux auront sûrement à cœur de se montrer pour le dernier match de championnat avant la liste du sélectionneur pour le tournoi, attendue le 16 janvier. Physiquement, j'imagine les locaux s'appuyer sur les fondamentaux et livrer un match sérieux et solide, sans prendre trop de risques durant 80 minutes.

Thibault : Un match chiant un dimanche soir ? (rires) Je n'espère pas. Après, une victoire reste une victoire, et aucune des deux équipes ne crachera sur quatre points. En février dernier, ça s'était joué à deux longueurs en faveur des Varois. On pourrait en effet assister à un match serré. Je pense que les Toulonnais vont poser des problèmes aux Héraultais. Mais ils auront quand même le dernier mot, bonus défensif pour les visiteurs, 24 à 21.

Erwan : Je ne pense pas qu'on s'ennuiera car Toulon est sûr de ses forces et voudra dégainer. Ils auront la possibilité d'animer le jeu (et la soirée), quand la formation héraultaise voudra surtout se prouver qu'il est capable. Je vois aussi les visiteurs repartir avec le bonus défensif, pour une victoire des Cistes 21-19.

Match serré en prévision selon nos rédacteurs. Les Varois ont souvent réalisé de beaux matchs en déplacement. Ils ont d'ailleurs gagné à Clermont. Sans une prestation solide et appliquée, les Héraultais pourraient subir une nouvelle désillusion qui ne serait pas bonne sur un plan comptable. A l'inverse, une nouvelle victoire à l'extérieur donnerait encore plus de boost aux Toulonnais.

