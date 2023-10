CLASH PRONOS. La Nouvelle-Zélande va-t-elle vraiment rouler sur l'Afrique du Sud en finale ? Nos rédacteurs sont divisés !

La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud se retrouvent en finale ce samedi. Qui remportera un quatrième titre mondial sur la pelouse du Stade de France ?

Qui sera champion du monde 2023 ? La Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud se retrouvent en finale ce samedi. Bien que ces deux nations croisent le fer depuis des décennies, ce n'est que la deuxième fois qu'elles s'affrontent à ce stade de la compétition. On peut qu'espérer un match de légende entre certains des meilleurs joueurs du monde. L'enjeu va-t-il prendre le pas sur le jeu ? C'est la question qu'on peut se poser. Le vainqueur décrochera un quatrième titre historique. Les Sud-Africains pourraient même imiter les Néo-Zélandais en conservant leur trophée. Néanmoins, nos rédacteurs tablent plutôt sur un succès des hommes en noir. Cependant, ils ne sont pas d'accord sur le résultat final et le déroulé de la partie.

Thibault : Ce n'est pas la finale qu'on attendait, mais ça n'en reste pas moins un match au sommet entre les deux meilleures équipes du Mondial depuis 20 ans. Elles ont tout raflé depuis 2003 ! C'est dire si elles sont habituées à jouer des finales. Compte tenu de l'historique entre ces deux nations, on ne peut qu'espérer un grand match. Les Sud-Africains n'ont jamais perdu une finale ! Mais les Néo-Zélandais sont revanchards après la fessée reçue cet été. Ça va taper fort dès l'entame !

Lucas : Oui, c'est sûr que cette finale n’est pas celle espérée par tous les supporters français, mais elle reste très compétitive. Les Springboks ont opéré plusieurs changements dans leur XV de départ, et également un banc en 7-1. Ils veulent reproduire ce qui s’est passé lors du dernier match, mais je sens vraiment la Nouvelle-Zélande supérieure. En plus de cela, comme tu l’as dit, les Blacks vont vouloir se venger du dernier revers, et rien n’est plus dangereux que les hommes en noirs revanchards ! Pour moi, il n’y aura pas vraiment de suspens dans cette finale.

Thibault : Je pense qu'il y aura quand même une certaine tension. On joue tout de même un quatrième titre historique. Et les Sud-Africains peuvent aussi réaliser un doublé comme les Néo-Z. Ils ne sont pas là pour faire du beau, mais être efficaces. Je m'attends à une très grosse défense de leur part face à Kiwis qui vont surtout se montrer patients. Personne ne voudra faire de fautes et ça pourrait bien donner une rencontre intense, mais pas forcément débridée. Je vois, ou plutôt, j'aimerais une fin de match à suspense.

Lucas : Pour ma part, je pense que les trois quarts néo-zélandais vont prendre le meilleur sur ceux de l’Afrique du Sud, et assez tôt dans le match. En première main, les Blacks se sont montrés terriblement efficaces et les arriérés springboks ont tout de même souffert contre la France. Je pense que la Nouvelle-Zélande a compris ses erreurs pour ne pas se casser les dents en conquête, et réussir à produire du jeu quel que soit l’adversaire. Je pense que le score sera plus large que prévu.

Thibault : Une chose est sûre, les leaders vont devoir répondre présent. Il va y avoir de sacrés duels. Et je ne serais pas surpris qu'un joueur fasse la différence dans le dernier quart d'heure pour donner la victoire à la Nouvelle-Zélande. Soit sur un drop ou bien un exploit personnel. Une victoire d'un point, 23 à 22, qui marque les esprits et rentre dans les annales de la Coupe du monde.

Lucas : Cette hypothèse serait trop belle, mais depuis le début de la compétition, ce ne sont pas les meilleurs scénarios qui triomphent. À l’image de leur demi-finale, je pense que la Nouvelle-Zélande devrait réussir à défendre les mauls portés et rester dangereux en attaque. Je pense que les Blacks vont gagner 28/12.

Alors victoire de la Nouvelle-Zélande comme le pensent nos rédacteurs ou bien doublé des Sud-Africains ? Il nous tarde de regarder ce match même si on aurait préféré supporter les Bleus. Ce sera dans tous les cas une finale historique, et ce, pour de nombreuses raisons. Plusieurs cadres jouent leur dernier Mondial. Certains pourraient marquer l'histoire par leur performance sur le pré. Et ils voudront à coup sûr tout donner pour ne pas avoir de regrets.

