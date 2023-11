CLASH PRONOS. La fin de l'invincibilité à domicile de Castres face à Toulouse ? Nos rédacteurs s'opposent

Toulouse se déplace à Castres dans le cadre de la 7e journée. Le champion de France a toujours du mal dans ce derby. Va-t-il enfin s'imposer ?

En ce week-end de derbys en championnat, Toulouse se déplace à Castres dans le cadre de la 7e journée. Le champion de France va-t-il réussir à s'imposer face aux Tarnais ? La tâche sera rude pour les visiteurs face à un adversaire qui leur pose souvent des problèmes. Ce n'est pas pour rien que Toulouse n'a plus gagné sur la pelouse castraise depuis 2019. Néanmoins, la vérité d'un jour, n'est pas celle de toujours. Du moins, c'est ce que pense l'un de nos rédacteurs. Quant à l'autre, il estime que Castres aura encore le dernier mot. Et vous ?

Thibault : Après mon prono gagnant face à Lucas sur Montpellier/Clermont où j'avais pronostiqué la victoire auvergnate, je poursuis sur ma lancée en annonçant un succès toulousain à Castres lors de 7e journée. Le Stade se casse les dents Pierre-Fabre depuis quatre ans. Mais cette fois-ci, c'est la bonne.

Théo : Et qu’est-ce qui te fait dire ça, alors ? La victoire compliquée face à Perpignan de la semaine passée après avoir mené de 25 points à la pause ? Grâce à ses individualités, Toulouse devrait ramener quelque chose de Castres, c’est certain. De là à gagner chez une équipe qui place autant d’importance en ce derby ? Je ne pense pas, a cette période de la saison.

Thibault : Et oui, je sens les Toulousains remontés comme des coucous. Et quoi de mieux justement qu'une victoire face à Castres pour répondre aux critiques et aux attentes de leur entraîneur. On imagine que le debrief après le match face à Perpignan a dû être salé. Encaisser 28 points comme ça, avec une défense en mode porte de saloon, ce n'est pas digne du champion de France. À mon avis, on aura encore droit à une grosse compo de la part de Toulouse. Mais ça va batailler sévère, c'est certain.

Théo : Si Toulouse parvient à jouer à sa main, il est capable d’aller l’emporter partout, c’est certain. Ça serait d’ailleurs le moment d’aller frapper un grand coup à l’extérieur. Le hic, c’est qu’à Castres, chaque saison, il y a toujours quelque chose qui ne va pas… Je reste donc sur une victoire d’une très courte tête du CO.





Thibault : C'est vrai qu'il semble y avoir comme une malédiction contre Toulouse sur la pelouse de Castres. Est-ce la pression ou le public qui fait déjouer les visiteurs ? Ou bien le jeu des Tarnais qui ne plait pas aux Toulousains ? La différence cette année, c'est que l'artilleur argentin qui a fait les grandes heures du CO n'est plus là. S'ils sont disciplinés et appliqués, les champions de France l'emporteront à mon avis avec le bonus défensif pour les locaux.

Théo : Tes arguments sont cohérents… Reste à voir quel visage montrera Toulouse à Pierre-Fabre…

Comme souvent entre ces deux formations, la lutte sera féroce pour la victoire finale. Les Toulousains ont-ils appris de leurs erreurs du passé sur la pelouse castraise ? Le CO aura-t-il les arguments pour résister au champion de France et poursuivre sa domination ? Réponse samedi soir.

