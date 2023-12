CLASH PRONOS. Contre Toulouse, la Rochelle va-t-elle enfin réaliser son match référence ?

Très belle affiche ce samedi à Deflandre entre La Rochelle et Toulouse dans le cadre de la 11e journée. Les Maritimes vont-ils faire un match référence ?

Très belle affiche ce samedi à Deflandre entre La Rochelle et Toulouse dans le cadre de la 11e journée. Si les champions de France devraient se déplacer avec une équipe remaniée sans les mondialistes, cela n'en reste pas moins un match important pour les Maritimes. Ces derniers ont besoin non seulement de points mais aussi d'un match référence pour enclencher une dynamique positive après un début de saison loin des nouveaux standards du club doublement vainqueur de la coupe des champions.

Lucas : Ce samedi soir, il va y avoir une des plus belles affiches de cette saison ! Malgré les apparences, je pense que cette rencontre sera plus déséquilibrée qu’elle en a l’air. La Rochelle récupère un de ses leaders et aura à cœur de bien finir l’année devant son public. Toulouse, au contraire, fait reposer ses cadres…

Thibault : C'est vrai, c'est une belle affiche. Un remake de la dernière finale du championnat sur le papier. Toulouse va en effet se déplacer avec une équipe remaniée, mais c'est un groupe qui tourne très bien et qui est en confiance. A l'inverse, les Rochelais auront la pression. Cette rencontre ne sera pas aussi facile que ça pour les locaux.

Lucas : Justement, La Rochelle est en quête de son match référence, et quoi de mieux que de le réaliser face à son meilleur ennemi ? Les locaux vont s’appuyer sur la puissance et l’expérience de leurs internationaux, tandis que la jeune garde toulousaine devra contenir toute sa fougue.

Thibault : Jeune garde, jeune garde, le vivier du champion de France va lui permettre d'aligner une équipe compétitive. Avec notamment des internationaux et des joueurs en vue, notamment derrière. Certains ont même une carte à jouer en vue du Tournoi. S'ils relèvent le défi physique devant, ils peuvent venir inquiéter les Rochelais pendant cette partie.

Lucas : Tu as raison, derrière ça devrait être équipé. Mais comme un bon mois de décembre, un samedi soir, l’essentiel se passera devant. À ce petit jeu là, La Rochelle a déjà fait déjouer les meilleurs. Je pense que Toulouse devrait contenir toute cette puissance durant une mi-temps, pour ensuite craquer. Je pars sur une victoire 33/25 des Maritimes.

Thibault : Je te rejoins sur le fait que les Rochelais devraient avoir le dernier mot dans cette rencontre. Mais le score ne sera selon moi pas aussi large que ça. La différence devrait se faire sur l'indiscipline et face aux perches. Victoire 24 à 20 des Maritimes.

Ce remake de la dernière finale devrait à n'en pas douter passionner les supporters des deux clubs mais aussi de rugby dans son ensemble. Si Toulouse venait à s'imposer sans ses cadres à Deflandre, ce serait une sacrée performance et un message envoyé à la concurrence. Nul doute que les Maritimes vont mettre les ingrédients nécessaires pour ne pas basculer en 2024 avec une grosse gueule de bois.

