CLASH PRONOS. Bordeaux vs Toulouse : Avec des retours explosifs, à qui va sourire le choc du week-end ?

Dimanche soir, Toulouse se déplace à Bordeaux. Un match qui promet d'être spectaculaire avec le retour de nombreux internationaux tricolores.

Le championnat de France reprend ses droits dès ce week-end avec de succulentes affiches. Dimanche soir, Toulouse se déplace à Bordeaux. Et il n'est pas impossible que certains joueurs tricolores soient présents sur le pré. À commencer par le capitaine des Bleus, de retour de son aventure à 7. Côté girondin, on devrait aussi faire appel à certains éléments qui ont eu moins de temps de jeu durant l'hiver au sein de l'équipe de France. Au vu des performances du champion de France et des intentions des Bordelais, on devrait assister à une belle partie de rugby. Qui va l'emporter ?

Thibault : Salut Hugo, le tournoi à peine terminé, on enchaîne directement avec le championnat. Une affiche retient notre attention pour différentes raisons : Bordeaux vs Toulouse. Outre une certaine rivalité entre les deux équipes, il va y avoir du beau monde sur le pré. Avec le retour de joueurs importants, pour la plupart, internationaux. Sans oublier l'enjeu en vue de la qualification.

Hugo : Salut Thibault, en effet, Bordeaux contre Toulouse, c'est le match à ne pas rater du week-end. Avec le retour des internationaux (notamment français), ce match de championnat aura des allures de phases finales. Et s'il y a bien une équipe intraitable sur les matchs à enjeu, c'est Toulouse. Les Haut-Garonnais ce sont déjà très bien débrouillés sans leurs joueurs cadres, alors avec le retour de leurs stars, ils me sembleront difficiles à arrêter ce week-end.

Thibault : C'est vrai qu'on pourrait bien retrouver les Toulousains et les Bordelais face-à-face au printemps. Mais pour cela, il faut que les Girondins assurent leur place dans les six. Ils sont 4es pour le moment, mais loin d'être sereins face à la concurrence. Un troisième revers à la maison après Paris et Pau leur ferait mal à la tête. Ils vont donc vendre chèrement leur peau. Mais comme tu l'as dit, la confiance est clairement dans les rangs du Stade. Je me demande cependant si les retours ne vont pas perturber la machine toulousaine. Il pourrait y avoir un petit manque d'automatismes.

Hugo : C'est sûr que la course à la qualification se resserre de plus en plus. Et justement, l'avantage de cette machine toulousaine et de pouvoir intégrer n'importe quel joueur dans son système sans baisser son niveau de jeu. Je pense que l'apport de joueurs de classe mondiale va apporter une plus-value supplémentaire au champion de France en titre. De plus, le récent revers contre Perpignan a sûrement remobilisé les troupes, ce n'est pas tous les jours que l'on voit Toulouse enchaîner deux défaites d'affilée.

Thibault : Ce n'est même jamais arrivé cette saison, toutes compétitions confondues ! Les Bordelais ont en effet toutes les raisons de s'inquiéter. J'espère malgré tout voir un match disputé mais spectaculaire au vu des éléments qui seront alignés sur la pelouse. Pas un 12-11 comme en 2022 ou le 17-7 de 2021. Non merci. Pour ma part, je vois Toulouse s'imposer 31 à 23.

Hugo : C'est certain que les Bordelais seront sous pression ce dimanche soir. Avec les joueurs présents sur la pelouse, je m'attends également à voir un match spectaculaire dans le jeu, mais aussi un match serré jusqu'au coup de sifflet final. Victoire de Toulouse à l'extérieur sur le score de 25 à 18 selon moi.

Nos rédacteurs estiment que Toulouse a les armes pour prendre le meilleur sur Bordeaux. Les retours dans les deux camps laissent présager d'un gros match. Il faut espérer que ce turnover n'aura pas un effet négatif sur les automatismes. Car cette affiche a tout pour être l'un des matchs de la saison.

