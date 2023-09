CLASH PRONOS. AUSTRALIE/FIDJI : DE LA CONTUINITÉ POUR LES WALLABIES OU UNE RECHUTE ? THÉO ET LUCAS NE SONT PAS D'ACCORD

Qui va remporter le match de la poule C du Mondial 2023 ? L'Australie ou les Fidji ? Lucas et Théo ne sont pas d'accord sur un point : le vainqueur de la partie.

C'est dans aucun doute le match le plus attendu de cette deuxième journée de compétition ! Les Wallabies vont défier des Fidjiens revanchards, dans une ambiance folle à Saint-Étienne. Face à la Géorgie, l'Australie a remporté la rencontre avec un bonus offensif, prouvant à tous les détracteurs qu'une fois, il fallait compter sur eux. A contrario, les Fidji partaient presque avec le statut de favoris face au Pays de Galles, mais n'ont pas réussi à tirer le meilleur. Une énième faute de main en fin de match a condamné les joueurs du Pacifique, sur un score de 32-26. Ce choc sera donc particulièrement intéressant à suivre, car si ces dernières années, l'Australie dominait plutôt facilement les Fidji, cette fois-ci, le match devrait être plus équilibré. Pour Théo, pas de surprise apparente, mais ce n'est pas l'avis de Lucas.

Pariez avec Winamax

LUCAS : Hey Théo ! Tu vois entre nous, je pense que la surprise de ce week-end ce seront les Fidji ! C’est une bête blessée, ces gars-là vont jouer leur qualification sur ce match et ils devraient lâcher les chevaux ! En plus de ça, je pense que les remplaçants d'hier seront les titulaires de demain et apporteront le même impact qu’en deuxième mi-temps face au Pays de Galles.

THÉO : Salut Lucas ! Je suis d’accord avec toi sur tes arguments et pour moi les Fidji auront plus de punch que face aux Gallois. Est-ce que ça sera suffisant pour autant face à l’Australie ? Je leur souhaite tant, on aime ces Fidjiens, mais je ne pense pas. Sans leur ouvreur, et avec son indiscipline, cette équipe retombe dans ces travers ancestraux. Les bombes fidjiennes vont frapper, mais je pense que le paquet d’avants australien va faire la différence. L’Australie va peut-être gagner en marquant moins d’essais que son adversaire.

LUCAS : Justement, parlons de cette Australie ultra-jeune qui a réussi son entrée dans la compétition. Vont-ils réussir à enchaîner une deuxième victoire consécutive alors qu’ils étaient sur une série négative de cinq défaites ? Comme tu dis, les bombes fidjiennes vont faire mal et je ne vois pas la défense australienne réussir à les contenir pendant 80 min. Je vois un match serré, mais un exploit fidjien.

THÉO : Je pense que tu résumes bien la situation, je vois aussi un match serré, mais avec l’Australie gagnante. Elle semble s’être trouvée une fine gâchette lors du dernier match avec le buteur maison, ça devrait lui apporter plus de certitudes au moment de prendre les points. Victoire à l’arraché, mais victoire quand même, d’un rien.

LUCAS : Je partage aussi tes idées, ça change pour une fois, car avec Thibault, on ne se met jamais d’accord ahah ! Au vu du scénario imaginé, je pars sur une victoire 24/28 de nos amis du Pacifique !

THÉO : Il faut savoir être persuasif ahaha ! Blague à part, victoire 30 à 28 de L’Australie pour moi.

PARIEZ SUR LE MATCH

Vous l'aurez compris, chacun de nos rédacteurs défend sa position. Ce que l'on espère tous, c'est qu'il y aura du spectacle et du beau jeu, d'un côté comme de l'autre. Ce match au sommet donnera du charme à cette deuxième journée. On espère que le jeu prendra le pas sur l'enjeu et que l'indiscipline n'aura pas trop d'impact sur le résultat final. Il nous tarde d'y être.