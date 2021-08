Cheslin Kolbe : son message aux supporters du Stade Toulousain.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Cheslin Kolbe revient sur son départ du Stade Toulousain vers le RCT.

Cheslin Kolbe est donc un joueur du Rugby Club Toulonnais, et la majorité des supporters du Stade Toulousain ont probablement encore du mal à digérer la nouvelle. Mais c'est en fait : s'il reste en rouge et noir, le champion du monde sud-africain évoluera désormais dans le Var. Sa magnifique histoire avec le club de la Ville rose a pris fin. Le chapitre s'achève, et le Springbok a "à coeur d'en écrire un autre désormais avec le RCT."

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Kolbe a mis un point d'honneur à saluer les supporters stadistes, forcément déçus :

J'aimerais d'abord les remercier pour leur soutien. Leur loyauté, le respect qu'ils m'ont témoigné en tant que joueur et en tant qu'homme. J'espère qu'ils continueront à croire en loi, même si le destin me guide aujourd'hui ailleurs. Je ne doute pas que nos chemins se croiseront à nouveau, pourquoi pas lors de petites conversations sur le bord du terrain.

Kolbe précise également qu'il a eu ses coéquipiers toulousains au téléphone, bien qu'il soit actuellement en pleine préparation du Rugby Championship avec les Springboks. "Je tenais à ce qu'ils sachent que je partais sans amertume."

Top 14. Stade Toulousain. Quelles options après le départ de Cheslin Kolbe ?Si quitter le champion de France en titre a été une décision "difficile à prendre", Kolbe rappelle "qu'une carrière de joueur professionnel est limitée dans le temps", et évoque aussi, pour lui et les siens, "la dimension de plaisir dans le jeu et en dehors" au moment de justifier son arrivée au RCT. Rendez-vous en décembre !

Retrouvez l'entretien complet ici.