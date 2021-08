Top 14. Stade Toulousain. Quelles options après le départ de Cheslin Kolbe ?

Avec le départ de Kolbe, l’écurie rouge et noir perd un titulaire polyvalent. Une absence préjudiciable à quel point ?

Bien évidemment, le départ de Kolbe est une perte conséquente pour les rouges et noirs. Peu de joueurs évoluent au standing de celui de l’ailier sud-africain. Il y a un peu plus d’un an, la légende all black à ce poste, Joe Rokocoko, le qualifiait de “meilleur ailier du monde” dans un entretien accordé à Sport 24. Désormais, les bases sont posées : Kolbe va manquer au Stade Toulousain comme il manquerait à n’importe quelle autre équipe du monde après un départ. Cependant, il reste quelques bons éléments au club de la ville rose pour l'aider à conserver ses titres cette saison.

Rappelez-vous, en 2019 le Stade Toulousain domine le Top 14 et bat de nombreux records. Un élément mis en avant ? Sa polyvalence. En effet, bons nombres de titulaires de l’effectif rouge et noir sont habiles à plusieurs postes, et ceci particulièrement à l’arrière. Médard pouvait évoluer à l’aile; Kolbe était aussi à l’aise près de la ligne qu’à l’arrière; Guitoune sait jouer à tous les postes sur la ligne de ¾; etc. Un choix de roi qui permettait même à Ugo Mola de faire jouer Antoine Dupont en 10 pour laisser Sébastien Bézy prendre une place bien méritée à la mêlée. L’ancien seconde ligne du club, David Gérard, confiait dans un entretien à Rugbyrama à l’époque : "Le Stade change de visage mais avec toujours la même ligne de conduite". Plus récemment, Thomas Ramos prenait place à l’ouverture dans l’urgence pour signer une partition de haute volée pour le plus grand malheur du peuple rochelais. RESUME VIDEO. Ramos, Kolbe et le Stade Toulousain douchent les espoirs de Brennus des Rochelais