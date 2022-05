CHAMPIONS CUP. Un partout balle au centre, le Racing et La Rochelle vont s'expliquer à Lens

Déjà opposés l'un l'autre en Top 14, le Racing et La Rochelle vont jouer la belle au stade Bollaert de Lens pour la demi-finale de Champions Cup.

Ils se sont déjà affrontés deux fois cette saison en Top 14. Le Racing 92 et La Rochelle, vont se retrouver ce dimanche en demi-finale de Champions Cup au Stade Félix Bollaert de Lens, pour une place en finale à Marseille. Un enjeu énorme pour deux équipes qui ont fait de la Coupe d'Europe une priorité cette saison. Surtout les Franciliens, qui ne cessent de le rappeler ces dernières semaines. Si les hommes de Laurent Travers se sont imposés en début de saison face aux Maritimes à la Défense Arena, ils sont revenus fanny de leur déplacement fin mars de La Rochelle. Retour sur ces deux dernières confrontations.

Match 1 : La Rochelle encore touchée, le Racing en forme

Lors de la deuxième journée du Top 14, le Racing sortait d'un derby brillamment remporté à Jean Bouin face au Stade Français. La Rochelle, elle, s'était inclinée face à son double bourreau toulousain à domicile. Les hommes de Ronan O'Gara restaient encore marqués par leurs deux échecs en finale de Coupe d'Europe et de Top 14, et ont mis du temps à véritablement faire leur deuil et se lancer dans le championnat. Le Racing, porté par ses individualités et son paquet d'avants, avait pris le dessus sur son adversaire. Kurtley Beale, Virimi Vakatawa et surtout Gaël Fickou, s'étaient illustrés par leur classe.

Côté Rochelais, c'est le manque de réalisme qui avait été préjudiciable. Deux occasions d'essais gâchées en première période, symboles du mal jaune et noir de ce début de saison. Dominateurs, mais pas efficaces. Score final : 23 à 10 à l'Arena, mais la saison à venir est encore longue.

Match 2 : Racing fanny et La Rochelle solidaire

Une semaine après le Grand Chelem de l'équipe de France dans le Tournoi des Six Nations 2022, le Top 14 reprenait ses droits. Et les internationaux ont fait la différence. Grégory Alldritt, Uini Atonio et Jonathan Danty, ont su faire basculer la rencontre pour les Maritimes. Mais collectivement, La Rochelle a fait front pour bloquer les attaques du Racing qui n'arrivait pas à franchir la ligne adverse. Plusieurs fois acculés devant leur ligne d'en-but, et toujours vivants, les coéquipiers de Romain Sazy ont été héroïques en défense pendant 80 minutes. Aucun point encaissé durant le match.

Mieux, Ihaia West concrétisait au score la domination de son équipe, jusqu'à la délivrance signée Thomas Berjon à deux minutes du terme. Lequel concluait une action de 100 mètres et une relance magnifique. La Rochelle envoyait un signal fort à ses concurrents, dont le Racing, pour rappeler qu'il faudrait compter sur les Bagnards en cette fin d'exercice 2021/2022.

Match 3 : bataille de Lens

Pour ce match délocalisé à Lens, Franciliens et Rochelais vont se donner une bataille pour une place en finale de Coupe d'Europe à Marseille. Et les deux équipes sont actuellement très en forme. Le Racing 92 a remporté ses 6 derniers matchs, tandis que La Rochelle a gagné 6 de ses 7 dernières rencontres. Une forme qui présage un duel de haute voltige. Malgré le risque d'un stade peu garni, le spectacle sera au rendez-vous.

