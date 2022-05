Champions Cup. Racing-La Rochelle à Lens : vers un inévitable fiasco ?

Ce dimanche, le Racing 92 accueille le Stade Rochelais en demi-finale de Champions Cup. Une rencontre qui se jouera à Lens, dans un stade Bollaert qui risque de sonner creux. Explications.

Ce dimanche, le Racing 92 recevra La Rochelle au mythique stade Bollaert de Lens. Une délocalisation du club francilien qui s'explique par la venue de Sexion d'Assaut à La Paris La Défense Arena. Tout le souci, lorsque l'on joue dans une salle de spectacle. Oui mais voilà, le choix du stade Bollaert a énormément fait parler, notamment du côté des dirigeants et supporters rochelais et a suscité de nombreuses controverses. Ces derniers, ont fait part de leur mécontentement, dû à la longue distance du trajet qui devrait empêcher la plupart des aficionados maritimes de faire le déplacement. Dans les colonnes de Sud Ouest, Pierre Venayre, directeur général du Stade Rochelais, n'a pas fait dans la dentelle.

Bravo au Racing qui a remporté la première bataille en organisant notre demi-finale à Lens, afin d’empêcher un maximum de supporteurs rochelais de faire le déplacement pour soutenir leur équipe. Je leur souhaite maintenant de remporter la deuxième en remplissant le stade Bollaert pour faire l’honneur qu’il se doit à ce grand match de Coupe d’Europe.

Pour rappel, le stade Bollaert contient 38 000 places. Le remplir est donc une hérésie, le Racing ayant des difficultés à attirer de nombreux supporters. Même certains suiveurs des Ciels et Blancs, se sont interrogés sur une délocalisation si lointaine et auraient aimé voir leurs protégés évoluer dans une enceinte d'Île-de-France. Mais la plus grosse colère vient sûrement de Laurent Leplomb, président du groupe de supporters ''Agir avec le XV Rochelais'', qui déclarait, toujours pour Sud Ouest : ''C'est vrai que ça n'arrange personne, C'est pour ça qu'on était tous pour les Anglais de Sale, dimanche''. Des bus devraient cependant partir de La Rochelle, dimanche, aux alentours de 5 heures du matin et revenir tard dans la soirée. Pas l'idéal donc. Le stade risque donc de sonner creux pour une demi-finale de Coupe d'Europe.