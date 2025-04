Champions Cup. Un ‘Galactique’, ce joueur du Stade Toulousain terrorise l’Europe

Pour défier les Sale Sharks, le Stade Toulousain arrive avec une équipe compétitive et plusieurs joueurs notables, comme l’Anglais Jack Willis.

Alors que la star du Stade Toulousain, Antoine Dupont, n’est plus dans le coup pour la fin de saison en Champions Cup, les autres écuries européennes s’attardent sur certains cadres du Stade Toulousain. Parmi eux, le flanker Jack Willis est scruté et particulièrement redouté. Il faut dire qu’en Angleterre et en Top 14, l’Anglais s’est forgé une solide réputation.

Le bijou du Stade Toulousain

À l’occasion de défier les Sale Sharks ce dimanche 6 avril (16h00) au Stadium de Toulouse, les regards anglais sont focalisés sur lui. En effet, le troisième ligne du Stade Toulousain incite à la vigilance et provoque un peu de crainte. Chez certains des meilleurs du club anglais, sa simple présence suffit à relever l’attrait de la rencontre.

De fait, le Directeur du rugby des Sale Sharks, Alex Sanderson, s’est exprimé au sujet de l’Anglais le plus apprécié en Haute-Garonne. “Il est d'un tout autre niveau en défense, dans son jeu offensif et dans tous les domaines. Il joue vraiment bien”, affirme l’encadrant britannique. En conférence de presse, il confie que le club a une attention toute particulière sur Jack Willis avant ce huitième de finale de Champions Cup :

Nous avons étudié quelques séquences de lui, en particulier, aujourd'hui. [...] Cependant, il y a un risque à faire cela. Si vous ciblez un joueur dans une très bonne équipe, il y aura de la place pour quelqu'un d'autre. C'est la beauté de cette Coupe.”

Avant la rencontre, l’ancien flanker au 66 sélections avec le XV de la Rose, Chris Robshaw, s’est exprimé au sujet de Jack Willis. Pour Rugby Pass, il relaye son admiration pour le joueur du Stade Toulousain : “Ce qui m'a impressionné chez Jack Willis, c'est qu'il a été capitaine d'une équipe en tant qu'étranger dans une troisième ligne compétitive, ce qui en dit long sur le respect dont il jouit au sein d'une équipe de « Galactiques ».”

Willis vs Curry & Curry

À titre d’exemple, les médias britanniques attendent avec impatience le duel entre les frères Tom et Ben Curry et Jack Willis, sur l’île du Ramier. Les jumeaux du nord de l’Angleterre sont les cadres des Sale Sharks et le club anglais espère faire déjouer le Stade Toulousain en profitant de ses deux hommes forts.

Par ailleurs, Chris Robshaw annonce que ce duel entre le troisième ligne du Stade Toulousain et les deux frères de Sale sera décisif pour la liste des Lions britanniques et irlandais. “Jack voudra faire bonne figure face à Ben et Tom Curry ce week-end”, ponctue-t-il. La liste des joueurs qui iront en Australie cet été avec la tenue cramoisie est attendue pour le 8 mai prochain.

De plus, les joueurs et l’encadrement des Sale Sharks ont bien conscience de ce match dans le match. “Lorsque nous parlons de la menace que (Jack Willis) représente et du défi que nous devons relever, leurs yeux (à Tom et Ben Curry) s'illuminent”, indique Alex Sanderson avant que son équipe ne défie le Stade Toulousain.

