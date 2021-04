Champions Cup. Tout ce qu'il faut savoir avant le quart Stade Rochelais vs Sale

Le Stade Rochelais reçoit les Sharks de Sale ce samedi en quart de finale de la Champions Cup. Les Maritimes visent une première qualification en demie.

CHAMPIONS CUP. 1/4 de finale : à quelle heure et sur quelle chaîne pour suivre les clubs français ?

Le contexte

Le point commun entre les deux équipes est le suivant : aucune n’a disputé une demi-finale de Coupe d’Europe. Ce match est donc déterminant pour l’histoire de ces clubs. Collectivement, ils sont donc inexpérimentés : ce ne sera que leur deuxième quart de finale. Toutefois, individuellement, des joueurs auront un rôle important dans cette rencontre à enjeux. On pense à Leyds et Skelton du côté de La Rochelle, à De Klerk du côté de Sale. STATISTIQUES. Emmenée par un très bon Kévin Gourdon, La Rochelle vise la demieEn championnat, les clubs performent. Le Stade Rochelais pointe à la deuxième place du TOP14 après un excellent début de saison. Les Sharks eux, figurent à une solide troisième place. En 8e, les deux équipes ont montré leur forme et leur confiance. Concernant les précédentes confrontations, ces deux clubs se sont rencontrés trois fois. Résultats : 2 victoires pour la Rochelle, 1 pour Sale. Les scores témoignent de match serré : 30-23/25-15/24-20). En bref, le défi physique sera une des clés du match. VIDEO. De l’envie, de l’indiscipline et des regrets pour les Rochelais en 2018 face aux Scarlets

Les compositions :

Du côté des maritimes, les internationaux Bourgarit, Atonio, Alldritt et Dulin sont présents. La paire de centre se compose de Botia et de Doumayrou. La troisième ligne est très solide : Alldritt, Vito et Gourdon. Aux ailes, débuteront les virevoltants Leyds et Rhule. Le staff rochelais a décidé d’aligner un banc de haut niveau avec les puissants Priso, Bosch et Liebenberg. West est préféré à Plisson pour débuter. L’international français débutera donc sur le banc et sera un vrai danger lors de son entrée. Il pourrait bien faire basculer le match en faveur de son équipe. COMPOSITION. Champions Cup. La Rochelle avec ses Bleus pour recevoir Sale en quarts de finaleLes Sharks se déplaceront en Charente maritime avec une équipe très solide. On retrouve notamment le champion du monde De Klerk ou encore l’international anglais Curry. La composition de Sale présente un « fort accent sud-africain » : Van der Merwe, Wiese, De Jager, Du Preez, Janse Van Rensburg, Oosthuizen… De quoi promettre un combat physique énorme pour ce quart de finale. CHAMPIONS CUP. Que valent les Sale Sharks, cette machine Sud-Af' future adversaire de La Rochelle ?

Les déclarations d’avant match

En conférence de presse, Doumayrou évoque ingrédients à mettre pour gagner le match : « Il va falloir avoir de l'alternance, faire courir le paquet d'avants, et tout mettre en œuvre pour gagner ce match ». Jono Gibbes reste déterminé et appliqué : « Un quart de finale, c'est toujours quelque chose de spécial. On a besoin de faire le meilleur match possible ! ». Du côté des Anglais de Sale, on promet un défi physique de tous les instants : « Sale est le plus apte à rivaliser physiquement parmi tous les clubs de Permiership ». « Mais il vous faut répondre collectivement à ce défi physique, bien plus qu'individuellement », avertit Alex Sanderson.