CHAMPIONS CUP. 1/4 de finale : à quelle heure et sur quelle chaîne pour suivre les clubs français ?

On fait le point sur les retransmissions télévisuelles des matchs de la Champions Cup, ce week-end.

Et c'est parti pour une double ration de Coupe d'Europe ! Inédits, les 8es de finale de la Champions Cup sont à peine terminés qu'ils laissent place aux quarts. Un format moins méconnu, mais surtout plus spectaculaire, vu les équipes encore en lice, à ce stade de la compétition. Et cocorico, cinq formations tricolores peuvent encore prétendre à la victoire finale !

Avec quatre matchs, et plusieurs chaînes pour les diffuser, faisons un point pour vous permettre de suivre toutes les rencontres :

La Rochelle - Sale, samedi 10 avril à 16h : France 2 et beIN Sports 2

Exeter - Leinster, samedi 10 avril à 18h30, beIN Sports 2

UBB - Racing 92, dimanche 11 avril à 13h30, beIN Sports 1

Clermont - Toulouse, dimanche 11 avril à 16h, France 2 et beIN Sports 1

On note qu'en Challenge Cup, le MHR est toujours en lice pour soulever le trophée. Son match :

Montpellier - Trévise, samedi 10 avril à 21h : France 4 et beIN Sports 2

Et aussi :

