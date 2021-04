Champions Cup. Impressionnant face à Bristol, Romain Buros la valeur sûre de l'UBB

Romain Buros l'arrière de l'UBB a une nouvelle fois fait étalage de toute sa classe contre Bristol. Le natif des Landes s'affirme comme l'un des éléments incontournables de son équipe.

Pas besoin d'être un fervent supporter de l'Union Bordeaux-Bègles pour se rendre compte que l'effectif girondin compte dans ses rangs une pléthore de jeune joueurs talentueux. Parmi les noms les plus connus, qui ont déjà connu la gloire du maillot bleu, on retrouve Matthieu Jalibert, Cameron Woki ou Yoram Moefana. Dans la continuité, d'autres se sont ''contentés'' des catégories de jeunes en équipe nationale mais commencent sérieusement à pointer le bout de leur nez au plus haut niveau. On pense à Pablo Uberti, Alexandre Roumat et donc Romain Buros. Les trois cités ont une particularité commune. Vous l'avez ? Celle d'avoir été formés dans les Landes. Pour ce dernier, c'est à Aire sur l'Adour qu'il foule pour la première fois le rectangle vert. Il déménage au pied des Pyrénées lors de ses années de jeunes en rejoignant la Section Paloise. Le début d'une belle histoire. Dans le Béarn, Romain Buros va connaître les prémices d'une carrière professionnelle. Le conte de fée débute en 2015, lorsque l'arrière est aligné lors de matchs de Challenge Européen. Avant de participer en 2016 puis 2017 aux Coupes du Monde des moins de 20 ans. En parallèle, Buros commence à s'épanouir en club sous le maillot vert et enchaîne les feuilles de matchs et titularisations.

En contrat en alternance avec Total, principal partenaire du club, avant que sa carrière ne décolle, le joueur aujourd'hui âgé de 23 ans annonce au cours de la saison 2017-2018 quitter Pau pour rejoindre l'UBB en juin de la même année. Dire que son départ a été mal vécu dans les rangs palois relèverait de l'euphémisme. Le club béarnais décide tout simplement de l'évincer du groupe professionnel pour le reste de la saison. Mais pas seulement ! Dans un premier temps, Romain Buros est également exclu de l'équipe espoir, avant finalement d'y être réintégré et d'échouer au porte du titre, en finale contre Clermont. À l'époque, le futur Bordelo-béglais s'en était exprimé dans le Midi Olympique : ''Finalement, j'y ai puisé mon meilleur souvenir à ce jour. Dans un groupe très soudé nous sommes allés jusqu'en finale du championnat de France, perdue 24-19 face à Clermont. D'autres joueurs vivent des choses plus difficiles, je me disais que j'avais un avenir devant moi à Bordeaux.''