COMPOSITION. Champions Cup. La Rochelle avec ses Bleus pour recevoir Sale en quarts de finale

Ce samedi, le Stade Rochelais reçoit Sale en quarts de finale de la Champions Cup. Découvrez la composition des Maritimes.

Plusieurs changements dans la composition du Stade Rochelais après la victoire face à Gloucester. La première ligne change totalement puisque Priso, Bosch et Joly sont remplaçés par Wardi, Bourgarit et Atonio. Le 3e ligne du XV de France Alldritt sera aussi titulaire en numéro 6 aux dépens de Liebenberg. Derrière le staff se passe de Retière puisqu'on note que Dulin retrouve le poste d'arrière et fait glisser Leyds à l'aile. Rhule occupera l'autre côté tandis que Doumayrou sort du banc pour endosser le numéro 13.

La Rochelle 1 Wardi 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Skelton 6 Alldritt 8 Vito 7 Gourdon 9 Kerr Barlow 10 West 11 Leyds 12 Botia 13 Doumayrou 14 Rhule 15 Dulin 16 Bosch 17 Priso 18 Joly 19 Lavault



20 Liebenberg 21 Berjon 22 Plisson 23 Aguillon

La composition de Sale :

15. Simon Hammersley, 14. Byron McGuigan, 13. Sam James, 12. Rohan Janse van Rensburg, 11. Marland Yarde, 10. AJ MacGinty, 9. Faf de Klerk, 1. Bevan Rodd, 2. Akker van der Merwe, 3. Willgriff John, 4. Jacobus Wiese, 5. Josh Beaumont (c), 6. Jean-Luc du Preez, 7. Tom Curry, 8. Dan du Preez.



Remplaçants :



16. Curtis Langdon, 17. Ross Harrison, 18. Coenie Oosthuizen, 19. James Phillips, 20. Cameron Neild, 21. Raphael Quirke, 22. Robert du Preez, 23. Luke James,