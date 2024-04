CHAMPIONS CUP. Thomas Ramos, l'As polyvalent de Toulouse : un retour stratégique face aux Chiefs ?

Thomas Ramos, polyvalent et précis, se trouve sur le banc pour le quart de finale de Toulouse contre Exeter. Un choix stratégique majeur pour Mola.

Le Stade Toulousain jouera son quart de finale de Champions Cup face à Exeter avec une équipe très compétitive. Laquelle regorge de Tricolores dans toutes les lignes. Comme d'habitude, diront certains. Grâce à son effectif, Toulouse peut se permettre de mettre sur le banc un international pour en remplacer un autre.

Antoine Dupont et Romain Ntamack sont une fois de plus alignés à la charnière. Ugo Mola a choisi de ne faire qu'un changement dans son XV de départ avec la titularisation de Paul Costes aux dépens de Barassi, blessé. L'entraineur avant cependant la possibilité de remanier son équipe avec le retour de Thomas Ramos. Lequel peut jouer à l'ouverture comme à l'arrière. L'habituel arrière a été excellent en 10 en l'absence de Romain Ntamack. Mais ce dernier a fait son retour et retrouvé son poste de prédilection malgré un faible temps de jeu depuis le début de la saison. Ramos aurait pu démarrer à l'arrière, où il joue la majeure partie du temps. Or, le staff lui a préféré l'Écosse Kinghorn.

Mola a rappelé en conférence de presse que le Tricolore a passé deux mois et demi loin du club. Même s'il a été très performant à l'arrière puis à l'ouverture avec l'équipe de France, "il a joué 1min20 avec nous". La décision de le mettre sur le banc est donc logique dans l'esprit de l'encadrement.

L'entraineur de rappeler qu'en fonction des besoins, Thomas Ramos a cette polyvalence qui peut lui permettre de couvrir plusieurs postes. A l'instar de l'Ecossais. "Il peut aussi amener sa science et cette efficacité face aux buts", là où les Toulousains ont laissé des points en route la semaine dernière face au Racing 92. "C'est quelque chose qui a pesé dans la balance. On a hésité longtemps par rapport à ce secteur-là. Mais on accorde beaucoup d'importance à la performance et à l'entraînement. Et malgré le statut des uns et des autres, il faut repasser par cette case-là pour mériter de postuler."

Nul doute que Thomas Ramos postulera rapidement pour une place de titulaire. Reste à savoir à quel poste. La richesse du groupe et la polyvalence des joueurs font que le Stade Toulousain peut se permettre de faire tourner à presque tous les postes de la ligne de trois-quarts. Le tout, sans perdre au change. Un énorme avantage compte tenu du calendrier qui attend le club en cas de qualification en demie de la Champions Cup puis des phases finales du Top 14.