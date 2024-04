CHAMPIONS CUP. Sans Le Garrec ni Gibert, le Racing 92 fonce-t-il vers une déroute contre Toulouse ?

Oui, le Racing 92 a retrouvé le chemin de la victoire, mais à quel prix ? Les hommes de Stuart Lancaster se déplacent à Toulouse ce week-end, avec des leaders absents.

La charnière out

Ce week-end, le Racing 92 a signé sa troisième victoire de suite face à Clermont, après une sombre période de cinq revers consécutifs. Cette spirale négative a été stoppée avec brio, et le retour de Nolann Le Garrec et Antoine Gibert n'y est pas étranger.

Ces derniers étaient en équipe de France durant le Tournoi des 6 Nations, et ont repris du service ensemble face à Castres, mais étaient aussi titulaires contre l'ASM. Par manque de chance, le demi de mêlée est sorti sur la première action du match, lui qui était à l'origine du premier essai des siens.

Le Garrec a subi une commotion et n'a pas répondu positivement au test, ce qui l'empêche donc de jouer ce week-end pour le huitième de finale de Champions Cup. Il n'est encore pas certain que ce dernier ne soit pas apte à prendre part à la rencontre du week-end, mais il faudrait qu'un neurologue valide son cas avant, ce qui n'annonce rien de bon.

Pour Antoine Gibert, la partie a été plus longue, mais le résultat peut être pire. Actif durant le match, il a livré une prestation aboutie, mais a dû quitter les siens, porté par deux soigneurs suite à une blessure à la cheville. Il sera évidemment indisponible pour ce rendez-vous européen.

L'équipe probable

Pour affronter le Stade Toulousain ce week-end, qui est en pleine bourre et qui a récupéré son duo de choc, Dupont / Ntamack, le Racing 92 devra jouer son meilleur rugby. Pour commencer, Stuart Lancaster devrait aligner Hassane Kolingar, Camille Chat, et Trevor Nyakane.

En deuxième ligne, pas de surprise apparente avec les titularisations de Cameron Woki et du solide Will Rowland. Pareil en troisième ligne, où Diallo, Baudonne et Joseph seront titulaires.

Pour remplacer la charnière manquante, Lancaster devrait faire commencer Clovis Le Bail, qui a eu du temps de jeu pendant le 6 Nations. À ses côtés, Tristan Tedder devrait logiquement porter le numéro 10.

Pour la paire de centres, cela restera du classique avec l'association entre Henry Chavancy et Gaël Fickou. Pour les ailes, Arundell et Wade enchaîneront une nouvelle feuille de match ensemble, et Max Spring retrouvera le poste d'arrière.