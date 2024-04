RUGBY. CHAMPIONS CUP. Un ''match de niveau international’’ contre La Rochelle : Affrontement titanesque face aux Stormers

A l’image de l’UBB qui retrouve les Saracens, la Rochelle affronte de nouveau les Stormers en terres sud-africaines pour un match qui s’annonce physique.

Si les Stormers restent sur une courte victoire face aux Rochelais lors de la phase de poule (21-20), les Sud-Africains s’attendent à un match sous tension face aux doubles champions en titre.

L’entraineur général des Stormers, John Dobson, s’est exprimé sur le match de Champions Cup à venir, après la victoire de son équipe en URC (United Rugby Championship) face à l’Ulster (13-7).

Ce sera un match de niveau international la semaine prochaine. (La Rochelle) C’est l’une des meilleures équipes de club au monde, meilleure que la plupart des équipes mondiales. Ils seraient dans le top 10 du classement de World Rugby sans aucun problème.’’ John Dobson pour le média sud-africain The Star.

Un parcours inconstant pour la Rochelle

Avec 3 victoires en 4 matchs, les Stormers vont recevoir des Rochelais qui ont eu du mal à démarrer cette campagne de Champions Cup.

Les coéquipiers de Uini Atonio ont entamé la compétition avec 2 défaites d’affilée, à domicile contre le Leinster (9-16), et sur le terrain des Stormers (21-20).

Des désillusions qui n’ont pas fait plonger les Rochelais, qui se sont bien rattrapés en corrigeant Leicester à Marcel Deflandre (45-12), pour ensuite s’imposer en Angleterre, sur le terrain des Sale Sharks (37-24). Les Maritimes se sont finalement qualifiés pour les phases finales à la troisième place.

Les Irlandais du Leinster le savent, les hommes de Ronan O’Gara ne sont jamais aussi bons que quand ils ne sont pas favoris. Au vu de leur forme actuelle, la Rochelle ne fera pas office de grand favori sur la pelouse de la ville du Cap. Mais John Dobson ne le cache pas, jouer les champions en titre n’est pas un cadeau.

La sélection sera un problème pour choisir mes joueurs, c’est une situation de l’œuf et de la poule. Choisissez-vous d’arrêter la Rochelle en prenant les joueurs les plus physiques, ou est-ce que vous pensez que vous pouvez les franchir sur les extérieurs, ce qui demande d’autres types de joueurs ? Propos recueillis par le média The Star

Il faut dire qu’avec un 8 de devant composé de Georges-Henri Colombes, Uini Atonio, Paul Boudehent, Gregory Alldritt ou encore Rémi Picquette, les Rochelais ont de quoi faire face aux puissants Springboks des Stormers (Joseph Dweba, Frans Malherbe, Evan Roos…).