Champions Cup. Quels clubs de Top 14 pourraient défier les franchises sud-africaines dès les poules ?

Avec l'arrivée des clubs sud-africains en Champions Cup, certaines écuries du Top 14 pourraient défier ces franchises dès les poules.

Ce lundi, l'EPCR a confirmé via un communiqué les modalités de la prochaine Champions Cup, qui se déroulera sur 8 week-ends, de décembre 2022 jusqu'au 20 mai 2023, et la finale à l'Aviva Stadium de Dublin. Une compétition historique, puisque cette Champions Cup édition 2022-2023 accueillera pour la première fois 3 franchises sud-africaines : les Stormers, les Bulls et les Sharks. Concernant le tirage au sort des poules, celui-ci aura lieu le 28 juin prochain. Comme l'année dernière, 2 poules de 12 clubs seront formées, avec 3 équipes de chaque chapeau. Les clubs du chapeau 1 rencontreront ceux du chapeau 4 (hormis s'ils proviennent du même championnat), et ceux du chapeau 2 les formations du chapeau 3. Deux affrontements en aller-retour, qui permettront ensuite d'établir un classement dans chacune des deux poules, et donc de former les différentes affiches en huitièmes de finale (qui se joueront en un match sec).

RUGBY. OFFICIEL. 5 franchises sud-africaines intègrent la Coupe d'Europe dès 2022/2023Si le format de la saison prochaine se rapproche de celui de cette année (hormis les huitièmes de finale), une donnée reste néanmoins différente : l'arrivée des franchises sud-africaines. D'autant que dès les poules, des clubs de Top 14 pourraient se frotter à ces dernières ! En effet, les chapeaux de cette Champions Cup ont été décidés en fonction du classement des équipes dans leur championnat : les deux premiers étant dans le chapeau 1, les 3èmes et 4èmes dans le chapeau 2, les 5èmes et 6èmes dans le chapeau 3, et les 7èmes et 8èmes dans le chapeaux 4. Un fonctionnement qui ne laissera que deux écuries françaises à l'abri des clubs d'Afrique du Sud au premier tour : le CO et Montpellier. Arrivés deuxièmes derrière le Leinster, les Stormers pourraient donc affronter deux équipes du chapeau 4, à savoir Exeter, les London Irish, mais surtout le LOU et Clermont. Les Bulls quant à eux, ont fini 3ème de la saison régulière en URC. Placés dans le chapeau 2, ces derniers défieront deux des quatre équipes suivantes : Gloucester, Sale, le Racing 92 et le Stade Rochelais. Enfin, les Sharks pourraient se frotter aux Harlequins et à Northampton en poule, mais aussi à l'UBB et au Stade Toulousain. Autrement dit, l'on risque de voir bon nombre d'affrontements entre clubs français et sud-africains dès les poules l'an prochain. Des rencontres qui demanderont forcément un (long) déplacement en Afrique du Sud...

