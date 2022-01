CHAMPIONS CUP. Les Wasps, pire équipe pour se relancer pour le Stade Toulousain ?

Alors que Toulouse a subi les aléas du Covid et vu 2 de ses 3 derniers matchs reportés, il affrontera les Wasps, tombeurs de Leicester, jusqu'ici invaincu.

1 mois. Cela fait désormais 1 mois que Toulouse n'a pas gagné un match. Une statistique complètement faussée par la présence des fêtes et de matchs reportés entre temps. Mais toujours est-il qu'il y a fort à parier qu'Ugo Mola aurait bien aimé que ses hommes puissent fouler les prés comme prévu ces dernières semaines afin de continuer de faire tourner la machine. Car avec un seul match disputé lors des 4 dernières semaines, les Hauts-Garonnais pourraient bien avoir le moteur un brin encrassé, au moment d'attaquer la rencontre face aux Wasps ce week-end.

Des Wasps qui viennent d'ailleurs d'être les premiers à faire tomber Leicester cette saison, et ce à l'issue d'un bras de fer intense remporté 16 à 13 face à ceux qui restaient sur 13 victoires consécutives... Bref, vous l'aurez compris, avant même la présentation de la formation de Coventry, le contexte fait que Toulouse s'avance en terrain miné ce samedi. D'autant qu'on l'apprend ce jour, Antoine Dupont mais aussi Julien Marchand, Charlie Faumuina ou Rory Arnold ne seront pas du déplacement en Angleterre. Tout, sauf une promenade de santé, donc, même si le champion d'Europe et de France en titre n'affrontera que le 8ème de Premiership, serait-on tenté de se dire sur le papier.

Un pack XL

Sauf que si les Wasps occupent la deuxième partie de tableau dans leur championnat domestique, c'est surtout à cause d'une vilaine série de 6 défaites consécutives (toutes compétitions confondues) entre novembre et décembre, due - entre autres - à une pléiade de blessures durant cette première partie de saison. Et ces dernières semaines, de nombreux éléments forts "rentrent" dans l'équipe, à l'image du surpuissant Alfie Barbeary ou du prodige Charlie Atkinson à l'ouverture. Mieux, si Joe Launchbury, Malakai Fekitoa ou Jack Willis sont encore trop juste pour prétendre à intégrer le groupe, le facteur X Paolo Odogwu (1m75 pour 98kg) devrait faire son retour face à Toulouse, après 8 mois d'absence.

De quoi amener un peu plus d'incertitudes à cette équipe qui, qu'on se le dise, dispose déjà d'un pack grandeur nature avec ses Jeff Toomaga-Allen, Vaea Fifita, Elliott Stooke ou Brad Shields. Que des valeurs (très) sûres de ce jeu sur lesquelles le 8 de devant toulousain devra prendre le dessus pour ensuite tenter de faire la différence grâce à ses 3/4. Un peu à l'image de ce qu'avait fait le Stade lors de sa dernière rencontre sur la pelouse des Guêpes (14 - 24), fin 2018. Sauf que cette fois, les Rouges et Noirs ne pourront ni compter sur Antoine Dupont, ni sur Cheslin Kolbe, pour espérer traverser la pelouse de la Coventry Arena...

