VIDÉO. En 2018, Huget, Ntamack et Dupont faisaient plier les Wasps en Champions Cup

En 2018, le Stade Toulousain s'était difficilement imposé face aux Wasps. Une victoire bonifiée 42-27 avec 5 essais au compteur qui avait mis du temps à se dessiner.

Ce week-end, Toulouse reçoit les Wasps pour la deuxième journée de Champions Cup. Les champions d'Europe tenteront de décrocher une deuxième victoire en autant de matchs dans la compétition continentale face à une équipe anglaise qui s'avancera amoindrie et sûrement expérimentale. Mais ce choc entre les deux équipes n'est pas sans nous rappeler les glorieuses affiches des années 2000, quand chacune des formations trustaient les premières places du classement. En 2004 notamment, les ''Guêpes'' s'étaient imposées en finale de H Cup contre ces mêmes Toulousains.

Depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Et si les Wasps restent une équipe phare outre-Manche, elle n'arrive plus à performer sur la scène continentale. Le dernier affrontement entre les deux formations remonte à décembre 2018. À l'époque, les hommes d'Ugo Mola marchent sur l'eau. Ils ne le savent pas encore, mais quelques mois plus tard, ils décrocheront le titre de champion de France après une saison tout bonnement exceptionnelle. Ce 15 décembre 2018, les Haut-Garonnais foulent donc la pelouse d'Ernest-Wallon avec le costume de favori. Une semaine auparavant, ils se s'étaient imposés sur le sol anglais (16-24) avec notamment un essai stratosphérique de Cheslin Kolbe.

Mais à Toulouse, les locaux vont longtemps faire face à la pugnacité des visiteurs. Si bien qu'à la mi-temps, seuls deux petits points séparent les deux équipes (22-20). Toulouse finira finalement par s'imposer 42 à 27 avec cinq essais à la clé signés Huget, Ntamack, Tekori et Dupont (x2). Le Stade Toulousain terminera deuxième de cette poule 1 derrière le Leinster, qui sera par ailleurs son bourreau en demi-finale. Les Wasps quant à eux ne sortiront pas du groupe et termineront à la dernière place.