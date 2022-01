VIDÉO. ANGLETERRE. Après 13 victoires consécutives, Leicester tombe pour la première fois de la saison !

Invaincu depuis le 5 juin dernier, Leicester s'est finalement incliné pour la première fois de la saison, ce dimanche, sur la pelouse des Wasps.

Coup de tonnerre Outre-Manche ! Après un début de saison parfait en Premiership (11 victoires en 11 rencontres), les hommes de Steve Borthwick se sont finalement inclinés ce week-end, face à des Wasps motivés à faire tomber le premier du championnat. Handicapés par de nombreux absents, les Wasps ont su se remobiliser, afin de battre les coéquipiers de Ford, bien trop sanctionnés. Une indiscipline qui s'illustra notamment par deux cartons jaunes reçus par Reffell et Genge, ainsi que par un essai de pénalité en début de rencontre. De son côté, le talonneur Montoya inscrit le seul essai de Leicester à la demi-heure de jeu, permettant au leader de repasser devant à la pause (7-13).

VIDEO. RUGBY. PREMIERSHIP. Et de Onze d'affilées pour Leicester !Mais voilà, Leicester retombe dans ses travers dans le second acte, et le centre Gopperth ne se fit pas prier pour passer trois pénalités, qui offrirent la victoire aux Wasps (16-13). Une défaite qui met un terme à plus de 7 mois d'invincibilité toutes compétitions confondues, et qui empêche Leicester d'égaler le record du meilleur début de saison en Premiership de Newcastle (12 victoires en 12 matchs lors de la saison 1997/1998). Néanmoins, ce revers n'a rien d'alarmant pour les coéquipiers de Ben Youngs, qui restent leaders à 8 points des Saracens. Les Wasps quant à eux, remontent à la 7ème place du classement.

Champions Cup. VIDEO. La défaite de l’UBB face à Leicester pour ce choc des leaders